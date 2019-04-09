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Новое обновление Android испортило смартфоны Samsung

Новое обновление операционной системы Android испортило работу LTE-сетей у смартфонов Samsung. Сложности с доступом испытывают только абоненты Sprint на территории США.
Новое обновление Android испортило смартфоны Samsung

После обновления Samsung S8, S8 Plus и Note 8 до новой Android 9.0 Pie в службу поддержки оператора Sprint начали поступать массовые жалобы. Пользователи отметили невозможность использовать LTE-сети. После детального расследования установлено, что трудность возникает только у обладателей вышеперечисленных гаджетов при обновлении. Все остальные устройства работают в штатном режиме. В свою очередь Samsung S8, S8 Plus и Note 8 прекрасно подключаются к 3G или Wi-Fi и также работают без нареканий.

Причины подобного недочёта пока не установлены. В Samsung осведомлены о наличии неисправности в программном обеспечении и начали её устранение при содействии разработчиков из Sprint, так как у других операторов мобильной связи не возникло осложнений. Всем пострадавшим владельцам в сервисных центрах Samsung выдали другие смартфоны на время, пока не будет устранена неисправность.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 07:00

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