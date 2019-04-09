Новое обновление Android испортило смартфоны Samsung





После обновления Samsung S8, S8 Plus и Note 8 до новой Android 9.0 Pie в службу поддержки оператора Sprint начали поступать массовые жалобы. Пользователи отметили невозможность использовать LTE-сети. После детального расследования установлено, что трудность возникает только у обладателей вышеперечисленных гаджетов при обновлении. Все остальные устройства работают в штатном режиме. В свою очередь Samsung S8, S8 Plus и Note 8 прекрасно подключаются к 3G или Wi-Fi и также работают без нареканий.Причины подобного недочёта пока не установлены. В Samsung осведомлены о наличии неисправности в программном обеспечении и начали её устранение при содействии разработчиков из Sprint, так как у других операторов мобильной связи не возникло осложнений. Всем пострадавшим владельцам в сервисных центрах Samsung выдали другие смартфоны на время, пока не будет устранена неисправность.