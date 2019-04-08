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«Как девчонка»: Поклонники раскритиковали новую прическу Прохора Шаляпина

Звездный исполнитель Прохор Шаляпин опубликовал фото, на которых позирует с новой модной прической. Поклонники поспешили раскритиковать артиста, заявив, что теперь он выглядит как девчонка.
«Как девчонка»: Поклонники раскритиковали новую прическу Прохора Шаляпина

Певец и шоумен Прохор Шаляпин опубликовал на своей неофициальной странице в Instagram новую фотографию, на которой позирует с возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской. На снимке влюбленные светятся от счастья и выглядят очень довольными собой. Певец не стал подписывать публикацию, ограничившись хэштегами с именами знаменитостей. Поклонники обратили внимание на новую прическу звездного исполнителя. Изменения во внешности сумели оценить не все подписчики артиста в Instagram. Пользователи принялись писать, что новый образ совершенно не идет их кумиру, делая его похожим на девчонку. Подобные публикации, только без бывшей жены Армена Джигарханяна, появились и в официальных пабликах Шаляпина. Здесь подписчики оказались куда более категоричными. Поклонники пишут, что новой прической артист испортил свою миловидную внешность и выглядит глупо.
«Как девчонка»: Поклонники раскритиковали новую прическу Прохора Шаляпина

Впрочем, некоторые фанаты поспешили встать на защиту своего любимого исполнителя. Они призывают Прохора Шаляпина никого не слушать, мол, ему любая прическа подойдет, разве что за исключением лысины и хаера.



 
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Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 22:00

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