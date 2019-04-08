«Как девчонка»: Поклонники раскритиковали новую прическу Прохора Шаляпина





Певец и шоумен Прохор Шаляпин опубликовал на своей неофициальной странице в Instagram новую фотографию, на которой позирует с возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской. На снимке влюбленные светятся от счастья и выглядят очень довольными собой. Певец не стал подписывать публикацию, ограничившись хэштегами с именами знаменитостей. Поклонники обратили внимание на новую прическу звездного исполнителя. Изменения во внешности сумели оценить не все подписчики артиста в Instagram. Пользователи принялись писать, что новый образ совершенно не идет их кумиру, делая его похожим на девчонку. Подобные публикации, только без бывшей жены Армена Джигарханяна, появились и в официальных пабликах Шаляпина. Здесь подписчики оказались куда более категоричными. Поклонники пишут, что новой прической артист испортил свою миловидную внешность и выглядит глупо.Впрочем, некоторые фанаты поспешили встать на защиту своего любимого исполнителя. Они призывают Прохора Шаляпина никого не слушать, мол, ему любая прическа подойдет, разве что за исключением лысины и хаера.