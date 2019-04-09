Американские ученые сообщили о главных признаках успеха учеников в математике и естествознании.





Раньше считалось, что мужчины лучше понимают естествознание и математику. После проведенных исследований стало известно, что гендерные различия станут заметны лишь в подростковом возрасте ребенка. В эксперименте приняли участие более 1000 учеников американских школ.Эксперт Ванесса Лобу рассказала о потенциальной причине изменения картины. Все дело в том, что дети начинают подходить под общие стереотипы касательно того, какие предметы должны быть в предпочтении. Исследовательская работа показала, что девочкам не интересны игры, которые предназначены для “умных” детей. Ученые подытожили, что нужно побудить их интересоваться естествознанием и математикой, а также стимулировать энтузиазм.