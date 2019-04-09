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Дилеры Mitsubishi и Jeep в России повысили ценники на свои автомобили

Официальные дилеры Mitsubishi и Jeep в России повысили ценники на свои автомобили. В среднем подорожание составило от 10 до 170 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации.
Дилеры Mitsubishi и Jeep в России повысили ценники на свои автомобили

Компания Mitsubishi пересмотрела ценники практически на все свои модели за исключением пикапа L200. Среди самых важных изменений следует выделить внедорожник Pajero. Его базовая комплектация подорожала на 20 тыс. рублей. Похожая ситуация и у Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Теперь он продаётся на 10-40 тыс. рублей дороже. Всё зависит от конкретной комплектации.

Ситуация с моделями Jeep существеннее изменилась из-за резко возросшей цены. В первую очередь это касается самого популярного внедорожника Grand Cherokee. Базовая версия теперь стоит на 31 тыс. рублей дороже, а вот люксовая обойдётся в 5,7 млн рублей, что на 170 тыс. дороже предыдущей стоимости этого автомобиля.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 04:00

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