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Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать измены в новом реалити-шоу «Опасные связи»

Российский телеканал «ЧЕ!» заявил о выходе своего нового реалити-шоу «Опасные связи». В нем ведущие Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян собираются разоблачать измены с помощью современных технологий, а также профессиональных навыков сыщиков.
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать измены в новом реалити-шоу «Опасные связи»

Представители телеканала «ЧЕ!» рассказывают, с этой проблемой сталкиваются все люди вне зависимости от социального положения, возраста и профессии, поэтому «Опасные связи» найдут отклик в сердцах многих зрителей. Ведущие Дмитрий Рыбин и Карен Кочарян сами в прошлом стали жертвами измены и на собственном опыте знают, чего стоит пережить такие моменты жизни. В своей деятельности они собираются использовать современные технологии для слежения и поиска улик, также будут применены другие профессиональные навыки сыщиков.

К команде реалити-шоу «Опасные связи» смогут обращаться обычные люди со своими любовными историями. После этого специалисты займут проверкой предполагаемых изменников, а результаты своей деятельности представят в эфире телеканала «ЧЕ!». Создатели проекта отметили, что они будут опираться исключительно на 100% доказательства вины либо невиновности, поэтому никто не будет обвинен незаслуженно.

Премьера нового реалити-шоу «Опасные связи» состоится 15 апреля. После этого новые выпуски начнут выходить по будням в 23:00 на телеканале «ЧЕ!».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:00

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