Сербская актриса Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет





Печальная новость появилась на официальной странице Бонда в социальной сети Twitter. В сообщении сказано о смерти Нади Регин. Актриса прославилась после съемок в двух фильмах бондианы - «Из России с любовью» и «Голдфингер». Авторы поста отметили, что с прискорбием узнали о смерти звезды, в это грустное время их мысли с близкими и семьей знаменитой артистки.Надя Регин сыграла любовницу босса MI6 Али Керим Бея в 1963 году и танцовщицу ночного заведения по имени Бонита, которая пыталась безуспешно соблазнить Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.О причинах смерти Нади Регин не сообщается. Остальные подробности уточняются.