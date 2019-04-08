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Сербская актриса Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет

Сербская актриса Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет. Звездная артистка считалась еще одной "девушкой агента 007", она ушла из жизни 8 апреля.
Сербская актриса Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет

Печальная новость появилась на официальной странице Бонда в социальной сети Twitter. В сообщении сказано о смерти Нади Регин. Актриса прославилась после съемок в двух фильмах бондианы - «Из России с любовью» и «Голдфингер». Авторы поста отметили, что с прискорбием узнали о смерти звезды, в это грустное время их мысли с близкими и семьей знаменитой артистки.

Надя Регин сыграла любовницу босса MI6 Али Керим Бея в 1963 году и танцовщицу ночного заведения по имени Бонита, которая пыталась безуспешно соблазнить Джеймса Бонда в исполнении Шона Коннери.

О причинах смерти Нади Регин не сообщается. Остальные подробности уточняются.



 
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Культура
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:41

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