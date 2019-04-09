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Сон на спине во время беременности в 3 раза увеличивает опасность рождения мертвого ребенка - Ученые

Ученые из University of Huddersfield в Британии установили одну из причин рождения мертвого ребенка. Оказалось, что сон на спине во время беременности увеличивает опасность в 3 раза.
Сон на спине во время беременности в 3 раза увеличивает опасность рождения мертвого ребенка - Ученые

Британские эксперты проанализировали причины возникновения такой ситуации. Ученые пригласили для участия 851 женщину, потерявшую детей при родах. Также в эксперименте участвовали 2257 особ в положении. Во время исследования специалисты пришли к заключению, что сон на спине на 7-м месяце беременности повышает шанс родить мертвого малыша в 2,6 раза.

Исследователи утверждают, что данный риск не имеет отношения к другим факторам, связанным с данной проблемой. Они советуют женщинам после 28-й недели срока спать на боку.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:00

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