Сон на спине во время беременности в 3 раза увеличивает опасность рождения мертвого ребенка - Ученые





Британские эксперты проанализировали причины возникновения такой ситуации. Ученые пригласили для участия 851 женщину, потерявшую детей при родах. Также в эксперименте участвовали 2257 особ в положении. Во время исследования специалисты пришли к заключению, что сон на спине на 7-м месяце беременности повышает шанс родить мертвого малыша в 2,6 раза.Исследователи утверждают, что данный риск не имеет отношения к другим факторам, связанным с данной проблемой. Они советуют женщинам после 28-й недели срока спать на боку.