Молодой любовник 55-летней Натальи Лапиной из «Убойной силы» хотел жениться на актрисе ради денег





30-летний возлюбленный Артем представился 55-летней Наталье Лапиной успешным бизнесменом, владеющим множеством компаний, но как выяснилось, планировал обмануть звезду ради денежной выгоды. По словам артистки, недавно молодой человек сделал ей предложение руки и сердца. Актриса обрадовалась и опубликовала в социальных сетях совместное фото. Мужчина устроил скандал и потребовал удалить публикацию. После этого в душе Натальи Лапиной зародилось сомнение. Артистка начала анализировать их отношения и вспомнила, что он постоянно приезжал на свидания к ней на разных автомобилях. Эту странность он объяснял доступом к служебным машинам. Помимо этого молодой любовник не желал знакомить невесту с родителями.Возлюбленный продолжал отстаивать серьезность своих намерений даже на шоу «На самом деле». Артем согласился пройти исследование на детекторе лжи, однако вскоре стало понятно, что он врал Наталье Лапиной. Актриса призналась, она не хотела верить собственным подозрениям и до последнего надеялась, что сможет оправдать любимого. Ей было бы все равно, если бы он оказался нищим, но вранья она не сможет ему простить никогда.