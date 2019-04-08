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Новый игровой смартфон Asus ROG поступит в продажу в третьем квартале 2019 года

Игровой смартфон Asus ROG нового поколения поступит в продажу в третьем квартале 2019 года. Именно ближе к дате продаж озвучат и технические характеристики устройства.
Новый игровой смартфон Asus ROG поступит в продажу в третьем квартале 2019 года

Asus ROG нового поколения должен унаследовать от своего предшественника конструктивные особенности строения и дизайна. Остаётся неизвестно, какой именно внешний вид получит новое устройство, но эксперты не сомневаются в выходе конкурентного смартфона. Это касается и технических характеристик. Согласно предварительным данным, Asus ROG может получить мощный процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640 и тактовой частотой до 2,8 ГГц. Ожидается появление не менее 8 Гб оперативной памяти.

Несмотря на все предположения, точных данных о Asus ROG пока не имеется. Также неизвестно, какая именно цена будет у игрового смартфона на старте продаж. Без комментариев остаются и цифровые рынки стран, которые получат первую партию телефонов.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:43

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