Новый игровой смартфон Asus ROG поступит в продажу в третьем квартале 2019 года





Asus ROG нового поколения должен унаследовать от своего предшественника конструктивные особенности строения и дизайна. Остаётся неизвестно, какой именно внешний вид получит новое устройство, но эксперты не сомневаются в выходе конкурентного смартфона. Это касается и технических характеристик. Согласно предварительным данным, Asus ROG может получить мощный процессор Snapdragon 855 с графическим ускорителем Adreno 640 и тактовой частотой до 2,8 ГГц. Ожидается появление не менее 8 Гб оперативной памяти.Несмотря на все предположения, точных данных о Asus ROG пока не имеется. Также неизвестно, какая именно цена будет у игрового смартфона на старте продаж. Без комментариев остаются и цифровые рынки стран, которые получат первую партию телефонов.