Александр Панайтов: «Я мечтаю о сыне, наследнике»
Известный российский певец Александр Панайотов поделился своими мыслями относительно детей. Артист мечтает о сыне, наследнике фамилии, поэтому 35-летний исполнитель собирается «заняться» этим вопросом уже осенью.
Александр Панайотов долгое время скрывал свою личную жизнь. Продолжительный период поклонники артиста интересовались, состоит ли он в отношениях, но звезда продолжал хранить молчание. В итоге певец все-таки рассказал, что нашел свою избранницу и у них серьезные отношения. Ею оказалась Екатерина Коренева, его концертный директор. Чуть позже знаменитость даже рассказал, что у них уже состоялась свадьба и больше скрывать этого они не собираются.
Несмотря на это Александр Панайотов не торопится заводить детей. Певец рассказывает, в этом вопросе у него существуют противоречия. С одной стороны, он мечтает о сыне, наследнике, но с другой, его собственное наследство пока незначительно, поэтому ему еще есть над чем работать в этом направлении. На недавней церемонии премии «ЖАРА Music Award» звезда был достаточно откровенным с журналистами. Артист рассказал, что уже готов к отцовству, поэтому уже этой осенью собирается вплотную «заняться» данным вопросом.
Напомним, Александр Панайотов и Екатерина Коренева знали друг друга около 10 лет, но их романтические отношения начались далеко не сразу. Первое время об этом романе не знали даже родственники пары.
Александр Панайотов долгое время скрывал свою личную жизнь. Продолжительный период поклонники артиста интересовались, состоит ли он в отношениях, но звезда продолжал хранить молчание. В итоге певец все-таки рассказал, что нашел свою избранницу и у них серьезные отношения. Ею оказалась Екатерина Коренева, его концертный директор. Чуть позже знаменитость даже рассказал, что у них уже состоялась свадьба и больше скрывать этого они не собираются.
Несмотря на это Александр Панайотов не торопится заводить детей. Певец рассказывает, в этом вопросе у него существуют противоречия. С одной стороны, он мечтает о сыне, наследнике, но с другой, его собственное наследство пока незначительно, поэтому ему еще есть над чем работать в этом направлении. На недавней церемонии премии «ЖАРА Music Award» звезда был достаточно откровенным с журналистами. Артист рассказал, что уже готов к отцовству, поэтому уже этой осенью собирается вплотную «заняться» данным вопросом.
Напомним, Александр Панайотов и Екатерина Коренева знали друг друга около 10 лет, но их романтические отношения начались далеко не сразу. Первое время об этом романе не знали даже родственники пары.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:11