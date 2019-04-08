Александр Панайтов: «Я мечтаю о сыне, наследнике»

Александр Панайотов долгое время скрывал свою личную жизнь. Продолжительный период поклонники артиста интересовались, состоит ли он в отношениях, но звезда продолжал хранить молчание. В итоге певец все-таки рассказал, что нашел свою избранницу и у них серьезные отношения. Ею оказалась Екатерина Коренева, его концертный директор. Чуть позже знаменитость даже рассказал, что у них уже состоялась свадьба и больше скрывать этого они не собираются.Несмотря на это Александр Панайотов не торопится заводить детей. Певец рассказывает, в этом вопросе у него существуют противоречия. С одной стороны, он мечтает о сыне, наследнике, но с другой, его собственное наследство пока незначительно, поэтому ему еще есть над чем работать в этом направлении. На недавней церемонии премии «ЖАРА Music Award» звезда был достаточно откровенным с журналистами. Артист рассказал, что уже готов к отцовству, поэтому уже этой осенью собирается вплотную «заняться» данным вопросом.Напомним, Александр Панайотов и Екатерина Коренева знали друг друга около 10 лет, но их романтические отношения начались далеко не сразу. Первое время об этом романе не знали даже родственники пары.