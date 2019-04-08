АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа приехать на похороны Георгия Данелии

Грузинский артист и исполнитель Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа приехать на похороны своего давнего друга Георгия Данелии. По словам артиста, сделать этого он не сможет, поскольку вынужден находиться в больнице.
Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа приехать на похороны Георгия Данелии

Отказ приехать на похороны известного кинорежиссера Вахтанг Кикабидзе пояснил журналистам отечественных изданий. По словам артиста, он вынужден проходить лечение в больнице, поэтому не сможет отлучиться. Как ранее рассказывал Вахтанг Кикабидзе, он уже на протяжении 5 лет проходит процедуру диализа. Ложиться в больницу ему приходиться через день.

Георгий Данелия скончался 4 апреля в одном из московских медучреждений. Знаменитый режиссер попал в больницу с воспалением легких. Медики назначили лечение, и оно даже начало давать результаты. Кинодеятелю стало легче, однако спустя несколько дней супруга режиссера Галина Ивановна Юркова-Данелия сообщила, что облегчение было временным, знаменитость скончался от остановки сердца.

К слову, в своем аккаунте в одной из социальных сетей Вахтанг Кикабидзе сообщил, что после того, как узнал о смерти Георгия Данелии проплакал целую ночь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа
АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных
Новый игровой смартфон Asus ROG
Улучшение Windows 10 позволяет не
Янина Мелехова из сериала «Ростов»
Медики назвали 7 причин для смены
Ольга Кузьмина из сериала «Кухня»
Синди Кроуфорд вышла в свет в
Медики: Знания об особенностях группы
Владимир Пресняков спустя неделю шумно
Ольга Бузова заставила Максима Галкина
Врачи рассказали о способах, которые
Александр Малинин считает, что его
Анна Хилькевич похвасталась танцем с
Пользователи Сети обсуждают инцидент с
Актриса Екатерина Волкова устроила для
Сын Валерии Арсений Шульгин уже много
«Экран не обманешь»: Мария Шукшина
УАЗ рассказал о модели внедорожника
Отец Меган Маркл рассматривает варианты
Bloomberg: Что едят на завтрак жители
Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем
В Сети опубликовали фото российского
Екатерина Варнава рассказала о своем
Британские ученые рассказали о секрете
Виктория Лопырева: «Я узнала о
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz
«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд
Просмотреть все новости