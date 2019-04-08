Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа приехать на похороны Георгия Данелии





Отказ приехать на похороны известного кинорежиссера Вахтанг Кикабидзе пояснил журналистам отечественных изданий. По словам артиста, он вынужден проходить лечение в больнице, поэтому не сможет отлучиться. Как ранее рассказывал Вахтанг Кикабидзе, он уже на протяжении 5 лет проходит процедуру диализа. Ложиться в больницу ему приходиться через день.Георгий Данелия скончался 4 апреля в одном из московских медучреждений. Знаменитый режиссер попал в больницу с воспалением легких. Медики назначили лечение, и оно даже начало давать результаты. Кинодеятелю стало легче, однако спустя несколько дней супруга режиссера Галина Ивановна Юркова-Данелия сообщила, что облегчение было временным, знаменитость скончался от остановки сердца.К слову, в своем аккаунте в одной из социальных сетей Вахтанг Кикабидзе сообщил, что после того, как узнал о смерти Георгия Данелии проплакал целую ночь.