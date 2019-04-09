АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Современные дети страдают болезнями пожилых людей - Диетолог

Врач-диетолог Лилия Ионова рассказала, что современные дети страдают болезнями пожилых людей.Она сообщила, что это связано с ухудшением образа жизни.
Современные дети страдают болезнями пожилых людей - Диетолог

Врач-диетолог Лилия Ионова прокомментировала новость о том, что в России планируют выпустить специальные продукты питания для пожилых людей. Специалист считает, что в преклонном возрасте люди не смогут ограничиться лишь ими из-за сегодняшних проблем с рационом. Чтобы оставаться здоровым в старости, нужно сейчас соблюдать здоровый образ жизни.

Диетолог считает, что многие современные дети сегодня сталкиваются с возрастными болезнями. Специалист советует как можно раньше приучать их к здоровому питанию. Она сообщает, что уже в подростковом возрасте в человеческом организме развиваются процессы старения. Дегенеративные перемены могут коснуться даже детей. Раньше некоторые болезни можно было наблюдать лишь у престарелых людей. Сегодня сахарный диабет 2-го типа обнаруживается у подростков. Лилия Ионова предупреждает, что новые продукты для пожилых не решат проблемы со здоровьем.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Современные дети страдают болезнями
Егор Кончаловский показал
«Как девчонка»: Поклонники
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать
Вдова Николая Прокоповича из
Сербская актриса Надя Регин скончалась
Volkswagen представил лимитированный
Сын Барановской и Аршавина вышел на
В Калининграде местный житель нашел
Молодой любовник 55-летней Натальи
Александр Панайтов: «Я мечтаю о сыне,
Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа
АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных
Новый игровой смартфон Asus ROG
Улучшение Windows 10 позволяет не
Янина Мелехова из сериала «Ростов»
Медики назвали 7 причин для смены
Ольга Кузьмина из сериала «Кухня»
Синди Кроуфорд вышла в свет в
Медики: Знания об особенностях группы
Владимир Пресняков спустя неделю шумно
Ольга Бузова заставила Максима Галкина
Врачи рассказали о способах, которые
Александр Малинин считает, что его
Анна Хилькевич похвасталась танцем с
Пользователи Сети обсуждают инцидент с
Актриса Екатерина Волкова устроила для
Сын Валерии Арсений Шульгин уже много
«Экран не обманешь»: Мария Шукшина
Просмотреть все новости