Современные дети страдают болезнями пожилых людей - Диетолог





Врач-диетолог Лилия Ионова прокомментировала новость о том, что в России планируют выпустить специальные продукты питания для пожилых людей. Специалист считает, что в преклонном возрасте люди не смогут ограничиться лишь ими из-за сегодняшних проблем с рационом. Чтобы оставаться здоровым в старости, нужно сейчас соблюдать здоровый образ жизни.Диетолог считает, что многие современные дети сегодня сталкиваются с возрастными болезнями. Специалист советует как можно раньше приучать их к здоровому питанию. Она сообщает, что уже в подростковом возрасте в человеческом организме развиваются процессы старения. Дегенеративные перемены могут коснуться даже детей. Раньше некоторые болезни можно было наблюдать лишь у престарелых людей. Сегодня сахарный диабет 2-го типа обнаруживается у подростков. Лилия Ионова предупреждает, что новые продукты для пожилых не решат проблемы со здоровьем.