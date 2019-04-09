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Беспроводные наушники Nubia Pods продаются по цене 120 долларов

Современные беспроводные наушники Nubia Pods поступят в продажу на территории Китая с ценником 120 долларов. Таким образом они максимально приблизились в ценовом сегменте к устройствам от Apple.
Беспроводные наушники Nubia Pods продаются по цене 120 долларов

Nubia Pods представляет из себя беспроводные наушники нового поколения. Они имеют ряд важнейших функций, включая шумоподавление при разговоре и режим выключения при снятии. Аналогичным функционалом могут похвастаться и другие, менее дорогие аналоги, но качество звука у таких устройств на порядок ниже. Причиной является известнейший звукорежиссёр и обладатель четырёх премий «Гремми» Лука Бигнарди, лично участвовавший в настройке Nubia Pods.

Внешний вид беспроводных наушников также является их сильной стороной. На iF Desing Award 2019 им вручили премию за лучший дизайн. Таким образом Nubia Pods вполне заслуженно получил свой ценник в 120 долларов. Первые продажи его должны начаться 10 апреля пока только на территории Китая. Не исключено, что в будущем их появление стоит ожидать в Европе.



 
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Технологии
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 03:00

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