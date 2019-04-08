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АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать автомобили LADA из-за их дизайна

АвтоВАЗ опубликовал интересную статистику, позволяющую говорить о том, что покупатели стали выбирать автомобили бренда LADA из-за их дизайна. Раньше предпочтения отдавались низкой цене, доступности сервиса и вместительности багажника.
АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать автомобили LADA из-за их дизайна

Об этом рассказа представитель пресс-центра АвтоВАЗ Стас Березий. Он отметил, проводимые автопроизводителем опросы показали существенную смену приоритетов покупателей бренда. Раньше водители отдавали предпочтение отечественной марке из-за ее цены, доступного сервиса и вместительного багажника, а теперь они делают свой выбор из-за внешнего вида и дизайна моделей. Согласно статистике, 20% покупателей LADA Vesta – это женщины, а у модели Xray этот показатель еще больше – 25%. Представитель пресс-центра АвтоВАЗ отмечает, эти данные позволяют говорить о том, что внешний вид сыграл действительно важную роль в популяризации автомобилей отечественного бренда. Стас Березий уверен, у представительниц слабого пола чувство прекрасного развито значительно сильнее, чем у мужчин, поэтому их выбору можно доверять.
АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать автомобили LADA из-за их дизайна

Напомним, первой моделью LADA, получившей революционный дизайн, оказался Xray. С тех пор автопроизводитель выпустил уже более 300 тысяч единиц этого автомобиля, а спрос на него не продолжает снижаться. АвтоВАЗ выпустил несколько новых моделей, обладающих прорывным внешним видом: Vesta и Granta в разных кузовах.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:55

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