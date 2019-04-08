Ольга Бузова заставила Максима Галкина танцевать под свою песню
Знаменитая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2", а по совместительству певица, Ольга Бузова продолжает успешную творческую карьеру.
Ну и пусть, что ещё 2 года назад никто не верил что Ольга может петь на сцене. А сегодня она не только поёт, но и собирает полные залы. Дошло до того, что ведущая стройки даже подружилась с поп-королём Филиппом Киркоровым.
На днях проходило вручение премии "Жара". Насыщенный график не мог помешать Бузовой прийти на эту церемонию в образе египетской царицы. В расшитом золотом платье, в номинации "Лучшее шоу" за концерт "Принимай меня", девушка получила свою статуэтку.
А на сцене она заставила танцевать ведущего мероприятия Максима Галкина под ее знаменитую песню "Танцуй под Бузову". Она показала несколько движений, а муж Аллы Борисовны старался всё повторять за артисткой.
Позже у себя в аккаунте Instagram теледива похвасталась, что под ее хиты танцует даже супруг Пугачёвой.
Ну и пусть, что ещё 2 года назад никто не верил что Ольга может петь на сцене. А сегодня она не только поёт, но и собирает полные залы. Дошло до того, что ведущая стройки даже подружилась с поп-королём Филиппом Киркоровым.
На днях проходило вручение премии "Жара". Насыщенный график не мог помешать Бузовой прийти на эту церемонию в образе египетской царицы. В расшитом золотом платье, в номинации "Лучшее шоу" за концерт "Принимай меня", девушка получила свою статуэтку.
А на сцене она заставила танцевать ведущего мероприятия Максима Галкина под ее знаменитую песню "Танцуй под Бузову". Она показала несколько движений, а муж Аллы Борисовны старался всё повторять за артисткой.
Позже у себя в аккаунте Instagram теледива похвасталась, что под ее хиты танцует даже супруг Пугачёвой.