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Ольга Бузова заставила Максима Галкина танцевать под свою песню

Знаменитая ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2", а по совместительству певица, Ольга Бузова продолжает успешную творческую карьеру.

Ну и пусть, что ещё 2 года назад никто не верил что Ольга может петь на сцене. А сегодня она не только поёт, но и собирает полные залы. Дошло до того, что ведущая стройки даже подружилась с поп-королём Филиппом Киркоровым.

Ольга Бузова заставила Максима Галкина танцевать под свою песню

На днях проходило вручение премии "Жара". Насыщенный график не мог помешать Бузовой прийти на эту церемонию в образе египетской царицы. В расшитом золотом платье, в номинации "Лучшее шоу" за концерт "Принимай меня", девушка получила свою статуэтку.

А на сцене она заставила танцевать ведущего мероприятия Максима Галкина под ее знаменитую песню "Танцуй под Бузову". Она показала несколько движений, а муж Аллы Борисовны старался всё повторять за артисткой.
Ольга Бузова заставила Максима Галкина танцевать под свою песню

Позже у себя в аккаунте Instagram теледива похвасталась, что под ее хиты танцует даже супруг Пугачёвой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:50

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