Ольга Бузова заставила Максима Галкина танцевать под свою песню

Ну и пусть, что ещё 2 года назад никто не верил что Ольга может петь на сцене. А сегодня она не только поёт, но и собирает полные залы. Дошло до того, что ведущая стройки даже подружилась с поп-королём Филиппом Киркоровым.На днях проходило вручение премии "Жара". Насыщенный график не мог помешать Бузовой прийти на эту церемонию в образе египетской царицы. В расшитом золотом платье, в номинации "Лучшее шоу" за концерт "Принимай меня", девушка получила свою статуэтку.А на сцене она заставила танцевать ведущего мероприятия Максима Галкина под ее знаменитую песню "Танцуй под Бузову". Она показала несколько движений, а муж Аллы Борисовны старался всё повторять за артисткой.Позже у себя в аккаунте Instagram теледива похвасталась, что под ее хиты танцует даже супруг Пугачёвой.