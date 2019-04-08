Янина Мелехова из сериала «Ростов» получила серьезную травму колена





В захватывающем сериале «Ростов» режиссера Павла Дроздова Янине Мелеховой досталась одной из главных ролей. Актриса играет начальника ЧК. По сценарию героине стреляют в ногу, поэтому режиссер еще до начала съемочного процесса поинтересовался, на какую сторону артистке будет удобнее хромать. Мелехова сказала, что на правую, однако во время съемок одного из сюжетов в другом проекте получила настоящую травму левой ноги. Медики рекомендовали Мелеховой лечь в больницу, однако она отказалась ради главной роли в «Ростове». В итоге актрисе пришлось демонстрировать свои актерские таланты на полную мощь и, испытывая реальную боль в левой ноге, притворяться, что у нее болит именно правая нога.В ожидаемом сериале Павла Дроздова события развиваются в городе Ростове в 20 годах минувшего столетия. Начальником уголовного розыска становится бандит по кличке Козырь, которого играет Артур Смольянинов. Власть уверена, что он сможет бороться с преступностью, поскольку как никто другой знает все тайны этого мира.