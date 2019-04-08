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Медики назвали 7 причин для смены противозачаточных таблеток

Медики назвали 7 причин для смены противозачаточных таблеток. Неправильно подобранные контрацептивы опасны для здоровья.
Медики назвали 7 причин для смены противозачаточных таблеток

Контрацепция является отличным изобретением 21-го века. Следует помнить, что подобрать подходящий и безопасный для здоровья препарат не всегда легко. Существует ряд признаков, которые говорят о том, что выбранные таблетки следует заменить. Одним из главных являются кровотечения. Они могут происходить во время приема препарата в первые месяцы. С одной стороны, это нормальное явление. С другой же, если кровотечение не прекращается после более длительного принятия контрацептивов, нужно обратится к специалисту. После осмотра, врач назначит другие таблетки.
При тошноте и рвоте лекарство не успевает оказать должный эффект. Это снижает его эффективность. Возможно, следует выбрать таблетки с более низким наличием гормонов. Проблемы с памятью — это еще один побочный эффект. При наличии у женщины низкой концентрации или трудностей с запоминанием, препарат лучше сменить.
Специалисты уже давно развеяли миф о том, что контрацепция способствует набору лишнего веса. Современные лекарства не имеют такого свойства. В случае слишком резких изменений стоит проконсультироваться с врачом. Перепады настроения и головная боль сообщают о том, что препарат неэффективен для организма. Еще один не очень приятный признак - хроническая молочница. Она также является побочным эффектом противозачаточных таблеток. При ее наличии следует попросить доктора подобрать другое лекарство.



 
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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:16

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