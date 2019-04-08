Эксперты составили ТОП-5 самых надежных автомобилей в России
Отечественные эксперты отмечают, долговременность является одной из главных характеристик машины. Они составили ТОП-5 самых надежных автомобилей в России, чья покупка обеспечит автолюбителя спокойной ездой на долгие года, а иногда и десятилетия.
На пятой строчке отечественные эксперты расположили Toyota Avensis. Автомобиль, особенно в праворульной версии, имеет знаменитое «японское качество». Он готов прослужить долгие годы, а при правильном уходе – десятилетия. На четвертой строчке ТОП-5 самых надежных автомобилей России расположилось другое авто этого бренда – RAV4. Кроссовер заслуженно принято считать «неубиваемым». Его двигатель, подвеска и толстый кузов готовы служить владельцам долгие годы даже в суровых погодных условиях России.
Первую тройку ТОП-5 самых надежных открывает Mercedes-Benz SLK. Эксперты отдельно выделили 2012 модельный год, за последние 7 лет владельцы именно этих машин реже все обращались в фирменные сервисные центры по всей стране. Вторую строчку опять заняла модель компании Toyota, в этот раз это – Corolla. Насчет этого автомобиля даже существует шутка, согласно которой, его можно без опасений передавать по наследству. Машина готова служить долгие десятилетия без капитальных ремонтов, главное правильно за ней следить.
Первую строчку ТОП-5 самых надежных эксперты отдали Porsche 911. Они отмечают, ресурс двигателя этой модели поражает воображение. Он способен прослужить более 20 лет без единого капитального ремонта, что и делает этот автомобиль самым надежным.
На пятой строчке отечественные эксперты расположили Toyota Avensis. Автомобиль, особенно в праворульной версии, имеет знаменитое «японское качество». Он готов прослужить долгие годы, а при правильном уходе – десятилетия. На четвертой строчке ТОП-5 самых надежных автомобилей России расположилось другое авто этого бренда – RAV4. Кроссовер заслуженно принято считать «неубиваемым». Его двигатель, подвеска и толстый кузов готовы служить владельцам долгие годы даже в суровых погодных условиях России.
Первую тройку ТОП-5 самых надежных открывает Mercedes-Benz SLK. Эксперты отдельно выделили 2012 модельный год, за последние 7 лет владельцы именно этих машин реже все обращались в фирменные сервисные центры по всей стране. Вторую строчку опять заняла модель компании Toyota, в этот раз это – Corolla. Насчет этого автомобиля даже существует шутка, согласно которой, его можно без опасений передавать по наследству. Машина готова служить долгие десятилетия без капитальных ремонтов, главное правильно за ней следить.
Первую строчку ТОП-5 самых надежных эксперты отдали Porsche 911. Они отмечают, ресурс двигателя этой модели поражает воображение. Он способен прослужить более 20 лет без единого капитального ремонта, что и делает этот автомобиль самым надежным.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:46