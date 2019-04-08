Эксперты составили ТОП-5 самых надежных автомобилей в России





На пятой строчке отечественные эксперты расположили Toyota Avensis. Автомобиль, особенно в праворульной версии, имеет знаменитое «японское качество». Он готов прослужить долгие годы, а при правильном уходе – десятилетия. На четвертой строчке ТОП-5 самых надежных автомобилей России расположилось другое авто этого бренда – RAV4. Кроссовер заслуженно принято считать «неубиваемым». Его двигатель, подвеска и толстый кузов готовы служить владельцам долгие годы даже в суровых погодных условиях России.Первую тройку ТОП-5 самых надежных открывает Mercedes-Benz SLK. Эксперты отдельно выделили 2012 модельный год, за последние 7 лет владельцы именно этих машин реже все обращались в фирменные сервисные центры по всей стране. Вторую строчку опять заняла модель компании Toyota, в этот раз это – Corolla. Насчет этого автомобиля даже существует шутка, согласно которой, его можно без опасений передавать по наследству. Машина готова служить долгие десятилетия без капитальных ремонтов, главное правильно за ней следить.Первую строчку ТОП-5 самых надежных эксперты отдали Porsche 911. Они отмечают, ресурс двигателя этой модели поражает воображение. Он способен прослужить более 20 лет без единого капитального ремонта, что и делает этот автомобиль самым надежным.