Ольга Кузьмина из сериала «Кухня» пожаловалась на невозможность сделать селфи с Милошем Биковичем

Ольга Кузьмина продолжает путешествовать по миру. Недавно актриса отдохнула в Объединенных Арабских Эмиратах, после чего отправилась в Белград. Компанию в сербской столице артистке составил коллега Милош Бикович. Знаменитости попытались сделать совместное селфи, однако ни у Кузьминой, ни у ее сербского коллеги сделать это не получилось. Всему виной - разница в росте, которая оказалась критической для подобных фотографий. Как сообщила актриса, «приехать в Белград и не встретиться с великим сербом современности, большим артистом Милошем Биковичем невозможно. Правда, сделать совместную фотографию с ним оказалось непросто». Все испортила слишком большая разница в росте.В версии артистки снимок получился обрезанным в области лица Биковича, в версии сербского актера - в области лица Кузьминой. Сделать хорошее совместное фото артисты смогли только во время отдыха в кафе. По словам артистки, оказалось, что в Сербии абсолютный культ кофе, его пьют везде и всегда, если кто-то заказывает чай, это говорит о том, что человек заболел.Судя по публикациям Ольги Кузьминой, отдых в Сербии удался. Она прекрасно провела время в компании Милоша Биковича, который показал российской гостье достопримечательности сербской столицы и рассказал о некоторых традициях своей страны.