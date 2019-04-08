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Медики: Знания об особенностях группы крови помогут людям сохранить здоровье

Люди прекрасно знают свою группу крови, но всегда понимают, как знания о ее особенностях могут помочь им сохранить здоровье. Медики озвучили самые важные нюансы, которые нужно знать.
Медики: Знания об особенностях группы крови помогут людям сохранить здоровье

Лица, имеющие первую группу крови, должны включить в свой рацион питания мясо и рыбу, а также не забывать о свежих овощах, но ограничить молочные блюда. Они могут быть целеустремленными и сосредоточиться на цели, но при этом могут быть предрасположены к вспышкам гнева из-за генетики. Чаще всего данная категория людей страдает от лишнего веса, потому что неправильно питается.
Медики: Знания об особенностях группы крови помогут людям сохранить здоровье

Чтобы сохранить здоровье людям со второй группой крови, им нужно всегда иметь на столе курицу, рыбу, йогурты, соки, овощи и фрукты, но отказаться от бобовых, кофе и острых блюд. Они могут быть лидерами и достаточно уравновешены, но любые негативные события принимают близко к сердцу, после чего получают стресс. Чрезмерная любовь к мясу и сладостям становится виновником ожирения.

Особы с третьей группой крови могут баловать себя бараниной и молочными продуктами, но избегать консервантов и алкоголя. Они всегда дружелюбны и предаются размышлениям, но иногда могут гневаться по пустякам. Жареная пища и мучные блюда провоцируют набор лишнего веса. Люди с четвертой группой должны иметь в рационе экологические и органические продукты, но жирная и жареная еда запрещена. Они имеют независимый характер, но подвержены частым стрессам, а потому нуждаются в спортивной нагрузке. Пассивный образ жизни вызывает у такого человека ожирение



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00

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