Медики: Знания об особенностях группы крови помогут людям сохранить здоровье





Лица, имеющие первую группу крови, должны включить в свой рацион питания мясо и рыбу, а также не забывать о свежих овощах, но ограничить молочные блюда. Они могут быть целеустремленными и сосредоточиться на цели, но при этом могут быть предрасположены к вспышкам гнева из-за генетики. Чаще всего данная категория людей страдает от лишнего веса, потому что неправильно питается.Чтобы сохранить здоровье людям со второй группой крови, им нужно всегда иметь на столе курицу, рыбу, йогурты, соки, овощи и фрукты, но отказаться от бобовых, кофе и острых блюд. Они могут быть лидерами и достаточно уравновешены, но любые негативные события принимают близко к сердцу, после чего получают стресс. Чрезмерная любовь к мясу и сладостям становится виновником ожирения.Особы с третьей группой крови могут баловать себя бараниной и молочными продуктами, но избегать консервантов и алкоголя. Они всегда дружелюбны и предаются размышлениям, но иногда могут гневаться по пустякам. Жареная пища и мучные блюда провоцируют набор лишнего веса. Люди с четвертой группой должны иметь в рационе экологические и органические продукты, но жирная и жареная еда запрещена. Они имеют независимый характер, но подвержены частым стрессам, а потому нуждаются в спортивной нагрузке. Пассивный образ жизни вызывает у такого человека ожирение