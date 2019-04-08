Анна Хилькевич похвасталась танцем с 3-летней дочерью под хит Little Big

Актриса Анна Хилькевич опубликовала новый ролик. Звезда показала, как зажигательно танцует в компании друзей и своей 3-летней дочери под хит рэйв-группы Skibidi, который транслировался в видео по телевизору. Ролик получился очень веселым, повторять движения оказалось непросто, однако знаменитость изо всех сил старалась освоить хореографию, представленную в клипе. В сопровождении к видео Анна Хилькевич удивилась, мол, это же нужно было создать такой трек, который бы одинаково нравился и 30-летним дамам и 3-летним малышам. Артистка предложила повторить танец своим поклонницам, сделать это она порекомендовала в компании мужей и детей. В конце Анна Хилькевич отметила способности своей дочери Арианны, которая оказалась вся в маму «дэнс мащщщин».Подписчицы оценили новую публикацию знаменитой артистки. Многие признались Анне Хилькевич, что уже давно в восторге от Little Big, впрочем, некоторые пользовательницы заявили, что стараются не показывать малышам видео с парнями в розовой одежде, поскольку это может отрицательно сказаться на их психике.К слову, Анна Хилькевич - мама двух прекрасных дочерей. Младшая Мария появилась на свет прошлым летом. Актриса не стала задерживаться в декретном отпуске и вскоре вернулась на работу. Заботиться о дочерях знаменитости теперь помогает помощница.