«Экран не обманешь»: Мария Шукшина предостерегла начинающих актеров

Своими мыслями Мария Шукшина поделилась на странице в Instagram. Там звезда написала длинное сообщение на тему того, что многие люди не знают о мире, в котором живут актеры. Звезда сразу предлагает читателям задуматься, почему почти все родители, добившиеся успеха в этой сфере, никогда не желают своим детям подобного будущего. Все дело в сложности профессии и проблемах, встречающихся на творческом пути актера. Знаменитость отмечает, недостаточно быть талантливым и настойчивым, необходимо иметь множество личных качеств, позволяющих держаться на плаву и не покинуть этот бизнес.Перемены в обществе конечно влияют на кино и театр, рассказывает Мария Шукшина, но все «родовые проблемы» неизменны. Меняются только способы, используемые для их преодоления. Раньше злоупотребляли алкоголем, сейчас находят другие методы для контроля стресса и постоянной усталости. Актриса отмечает, существует серьезное заблуждение, будто роль можно получить «по блату». Она заверила молодых артистов, что это не так, а все исключение лишь подчеркивают правила. Звезда констатировала: «Экран не обманешь – не прокатит». Знаменитость посоветовала всем будущим и начинающим актерам внимательно все обдумать и только потом связывать свою жизнь с этой профессией.