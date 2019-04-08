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«Экран не обманешь»: Мария Шукшина предостерегла начинающих актеров

Мария Шукшина рассказала о трудностях актерской работы и предостерегла начинающих артистов от поспешных выводов. Знаменитость отметила, эта профессия – серьезное испытания и заверила, что получить роль «по блату» не получится, ибо «экран не обманешь».
«Экран не обманешь»: Мария Шукшина предостерегла начинающих актеров

Своими мыслями Мария Шукшина поделилась на странице в Instagram. Там звезда написала длинное сообщение на тему того, что многие люди не знают о мире, в котором живут актеры. Звезда сразу предлагает читателям задуматься, почему почти все родители, добившиеся успеха в этой сфере, никогда не желают своим детям подобного будущего. Все дело в сложности профессии и проблемах, встречающихся на творческом пути актера. Знаменитость отмечает, недостаточно быть талантливым и настойчивым, необходимо иметь множество личных качеств, позволяющих держаться на плаву и не покинуть этот бизнес.

Перемены в обществе конечно влияют на кино и театр, рассказывает Мария Шукшина, но все «родовые проблемы» неизменны. Меняются только способы, используемые для их преодоления. Раньше злоупотребляли алкоголем, сейчас находят другие методы для контроля стресса и постоянной усталости. Актриса отмечает, существует серьезное заблуждение, будто роль можно получить «по блату». Она заверила молодых артистов, что это не так, а все исключение лишь подчеркивают правила. Звезда констатировала: «Экран не обманешь – не прокатит». Знаменитость посоветовала всем будущим и начинающим актерам внимательно все обдумать и только потом связывать свою жизнь с этой профессией.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00

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