Bloomberg: Что едят на завтрак жители самых здоровых стран мира
Агентство Bloomberg составило рейтинг самых здоровых стран мира, учитывая статистику смертности от различных болезней. Сотрудники также рассказали, что едят на завтрак их жители.
Итальянцы традиционно включают в меню выпечку со сладкими наполнителями, немного внешне напоминающую круассаны, вместе с кофе. Жители Исландии предпочитают баловать себя молочным блюдом, куда добавляется гранола, фрукты и мюсли. В качестве добавки они делают бутерброды с маслом и вареньем. В Швейцарии тоже есть местный вариант мюсли, где кроме овсяных хлопьев находятся кусочки яблок и орехи. Все это заливается молоком, куда добавляется немного лимонного сока.
Жители Сингапура предпочитают на завтрак употреблять лапшу с овощами и различными приправами, а австралийцы отказались от классического английского стола, заменив его чашкой натурального кофе с выпечкой, а также любят блюда из яиц и пасту Vegemite. Испанцы тоже делают тосты с различными добавками на оливковом масле, а японцы питаются рисом с рыбой, а также отдают предпочтение ферментированным бобам.
Итальянцы традиционно включают в меню выпечку со сладкими наполнителями, немного внешне напоминающую круассаны, вместе с кофе. Жители Исландии предпочитают баловать себя молочным блюдом, куда добавляется гранола, фрукты и мюсли. В качестве добавки они делают бутерброды с маслом и вареньем. В Швейцарии тоже есть местный вариант мюсли, где кроме овсяных хлопьев находятся кусочки яблок и орехи. Все это заливается молоком, куда добавляется немного лимонного сока.
Жители Сингапура предпочитают на завтрак употреблять лапшу с овощами и различными приправами, а австралийцы отказались от классического английского стола, заменив его чашкой натурального кофе с выпечкой, а также любят блюда из яиц и пасту Vegemite. Испанцы тоже делают тосты с различными добавками на оливковом масле, а японцы питаются рисом с рыбой, а также отдают предпочтение ферментированным бобам.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:38