Bloomberg: Что едят на завтрак жители самых здоровых стран мира





Итальянцы традиционно включают в меню выпечку со сладкими наполнителями, немного внешне напоминающую круассаны, вместе с кофе. Жители Исландии предпочитают баловать себя молочным блюдом, куда добавляется гранола, фрукты и мюсли. В качестве добавки они делают бутерброды с маслом и вареньем. В Швейцарии тоже есть местный вариант мюсли, где кроме овсяных хлопьев находятся кусочки яблок и орехи. Все это заливается молоком, куда добавляется немного лимонного сока.Жители Сингапура предпочитают на завтрак употреблять лапшу с овощами и различными приправами, а австралийцы отказались от классического английского стола, заменив его чашкой натурального кофе с выпечкой, а также любят блюда из яиц и пасту Vegemite. Испанцы тоже делают тосты с различными добавками на оливковом масле, а японцы питаются рисом с рыбой, а также отдают предпочтение ферментированным бобам.