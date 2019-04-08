УАЗ рассказал о модели внедорожника УАЗ-31512 ЛЛД





Колесная база уникального пикапа была на 650 мм больше исходного автомобиля. Задние рессоры усилили, добавив по коренному листу, а крышу кабины изготовили из пластика. Грузовая платформа вмещала 2,5 кубических метра груза. Занимались созданием этих автомобилей «ЛЛД-Авто» (Ларин, Ларин и друзья), предприятие братьев Лариных.Однако из-за падения спроса на продукцию компании, производство таких моделей пришлось прекратить. В год выпускалось около 40 экземпляров.