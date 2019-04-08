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УАЗ рассказал о модели внедорожника УАЗ-31512 ЛЛД

Автопроизводитель напомнил автолюбителям об УАЗ-31512 ЛЛД, который являлся доработанной моделью внедорожника УАЗ-31514. «Тюнингованная» модель получила измененный кузов и салон, а выпуск был налажен с 1994 года.
УАЗ рассказал о модели внедорожника УАЗ-31512 ЛЛД

Колесная база уникального пикапа была на 650 мм больше исходного автомобиля. Задние рессоры усилили, добавив по коренному листу, а крышу кабины изготовили из пластика. Грузовая платформа вмещала 2,5 кубических метра груза. Занимались созданием этих автомобилей «ЛЛД-Авто» (Ларин, Ларин и друзья), предприятие братьев Лариных.
Однако из-за падения спроса на продукцию компании, производство таких моделей пришлось прекратить. В год выпускалось около 40 экземпляров.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:55

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