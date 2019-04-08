АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем ездит звезда культовых боевиков

Актер Жан-Клод Ван Дамм известен зрителям во всем мире благодаря своим ролям во множестве культовых боевиков. За свою карьеру звезда заработал немало денег, что позволило ему собрать внушительный автопарк из элитных автомобилей и спорткаров.
Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем ездит звезда культовых боевиков

Жан-Клод Ван Дамм является поклонников дорогих и мощных машин, поэтому его личный гараж может удивить и впечатлить многих изысканных автолюбителей. В автопарке актера можно найти Lamborghini Gallardo Spyder. Это редкий в настоящее время спорткар, выпуск которого прекратился в 2013 году. По его капотом располагается двигатель, выдающий 553 лошадиные силы. Это позволяет автомобилю разгоняться до 324 км/ч. Следующая гордость личной коллекции знаменитости – McLaren P1 Gemballa. Стоимость модели составляет около 1 млн долларов, а ее максимальная скорость – 350 км/ч.
Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем ездит звезда культовых боевиков

В личном автопарке Жан-Клод Ван Дамма можно найти не только дорогие и мощные спорткары, но и люксовые автомобили для повседневного использования. Одной из таких моделей является премиальный Bentley Continental GT. Эта машина обошлась актеру в «скромные» 200 тысяч долларов. Под ее капотом расположился мощный двигатель, генерирующий 626 лошадиных сил и способный разгонять тяжелый автомобиль до 331 км/ч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Хилькевич похвасталась танцем с
Пользователи Сети обсуждают инцидент с
Актриса Екатерина Волкова устроила для
Сын Валерии Арсений Шульгин уже много
«Экран не обманешь»: Мария Шукшина
УАЗ рассказал о модели внедорожника
Отец Меган Маркл рассматривает варианты
Bloomberg: Что едят на завтрак жители
Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем
В Сети опубликовали фото российского
Екатерина Варнава рассказала о своем
Британские ученые рассказали о секрете
Виктория Лопырева: «Я узнала о
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz
«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд
Актер Михаил Полицеймако встретил свой
Депутат Госдумы Михаил Романов назначен
Медики сообщают о новом признаке
Кристина Асмус и Гарик Харламов отдают
Ксения Бородина пожаловалась на
Медики рассказали, как часто можно
ФСБ и операторы сотовой связи против
Мать хоккеиста Александра Овечкина
Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для
Компания Jeep представила шесть
Татьяна Судец рассказала о своем первом
Ольга Бузова исполнила мечту уфимского
Максим Галкин приучает своего
В работе приложения "Сбербанк Онлайн"
Просмотреть все новости