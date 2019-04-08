Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем ездит звезда культовых боевиков





Жан-Клод Ван Дамм является поклонников дорогих и мощных машин, поэтому его личный гараж может удивить и впечатлить многих изысканных автолюбителей. В автопарке актера можно найти Lamborghini Gallardo Spyder. Это редкий в настоящее время спорткар, выпуск которого прекратился в 2013 году. По его капотом располагается двигатель, выдающий 553 лошадиные силы. Это позволяет автомобилю разгоняться до 324 км/ч. Следующая гордость личной коллекции знаменитости – McLaren P1 Gemballa. Стоимость модели составляет около 1 млн долларов, а ее максимальная скорость – 350 км/ч.В личном автопарке Жан-Клод Ван Дамма можно найти не только дорогие и мощные спорткары, но и люксовые автомобили для повседневного использования. Одной из таких моделей является премиальный Bentley Continental GT. Эта машина обошлась актеру в «скромные» 200 тысяч долларов. Под ее капотом расположился мощный двигатель, генерирующий 626 лошадиных сил и способный разгонять тяжелый автомобиль до 331 км/ч.