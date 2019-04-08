Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: На чем ездит звезда культовых боевиков
Актер Жан-Клод Ван Дамм известен зрителям во всем мире благодаря своим ролям во множестве культовых боевиков. За свою карьеру звезда заработал немало денег, что позволило ему собрать внушительный автопарк из элитных автомобилей и спорткаров.
Жан-Клод Ван Дамм является поклонников дорогих и мощных машин, поэтому его личный гараж может удивить и впечатлить многих изысканных автолюбителей. В автопарке актера можно найти Lamborghini Gallardo Spyder. Это редкий в настоящее время спорткар, выпуск которого прекратился в 2013 году. По его капотом располагается двигатель, выдающий 553 лошадиные силы. Это позволяет автомобилю разгоняться до 324 км/ч. Следующая гордость личной коллекции знаменитости – McLaren P1 Gemballa. Стоимость модели составляет около 1 млн долларов, а ее максимальная скорость – 350 км/ч.
В личном автопарке Жан-Клод Ван Дамма можно найти не только дорогие и мощные спорткары, но и люксовые автомобили для повседневного использования. Одной из таких моделей является премиальный Bentley Continental GT. Эта машина обошлась актеру в «скромные» 200 тысяч долларов. Под ее капотом расположился мощный двигатель, генерирующий 626 лошадиных сил и способный разгонять тяжелый автомобиль до 331 км/ч.
Жан-Клод Ван Дамм является поклонников дорогих и мощных машин, поэтому его личный гараж может удивить и впечатлить многих изысканных автолюбителей. В автопарке актера можно найти Lamborghini Gallardo Spyder. Это редкий в настоящее время спорткар, выпуск которого прекратился в 2013 году. По его капотом располагается двигатель, выдающий 553 лошадиные силы. Это позволяет автомобилю разгоняться до 324 км/ч. Следующая гордость личной коллекции знаменитости – McLaren P1 Gemballa. Стоимость модели составляет около 1 млн долларов, а ее максимальная скорость – 350 км/ч.
В личном автопарке Жан-Клод Ван Дамма можно найти не только дорогие и мощные спорткары, но и люксовые автомобили для повседневного использования. Одной из таких моделей является премиальный Bentley Continental GT. Эта машина обошлась актеру в «скромные» 200 тысяч долларов. Под ее капотом расположился мощный двигатель, генерирующий 626 лошадиных сил и способный разгонять тяжелый автомобиль до 331 км/ч.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:25