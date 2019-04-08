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В Сети опубликовали фото российского электрокара с внешностью Ford Mustang

В Сеть попали фото нового российского электрокара Aviar R67, который имеет внешность популярного Ford Mustang 1967 года выпуска. Разработкой этого амбициозного проекта занимается компания Aviar Motors.
В Сети опубликовали фото российского электрокара с внешностью Ford Mustang

Базируется новый электрокар на автомобиле Tesla Model S, от которого она также получил электромоторы. С помощью чип-тюнинга удалось увеличить мощность силовой установки до 840 лошадиных сил, а крутящий момент до 967 Нм. Разгон до сотни составил 2,2 секунды, что является весьма впечатляющим результатом. Запаса хода при полном заряде батареи хватит на 507 километров.

Несмотря на внешнюю схожесть с легендарным американским автомобилем, кузов имеет уникальную разработку, которой занималось дизайн-ателье Антона Кужильного. Модель будет оборудована управляемым спойлером, пневмоподвеской и внешней звуковой системой, которая будет имитировать работу двигателя V8. Для езды будут доступны два режима: Sport и Race. Выпустить первый экземпляр компания планирует уже в этом году. Стоимость автомобиля составит примерно 31 миллион рублей.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:16

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