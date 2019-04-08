В Сети опубликовали фото российского электрокара с внешностью Ford Mustang





Базируется новый электрокар на автомобиле Tesla Model S, от которого она также получил электромоторы. С помощью чип-тюнинга удалось увеличить мощность силовой установки до 840 лошадиных сил, а крутящий момент до 967 Нм. Разгон до сотни составил 2,2 секунды, что является весьма впечатляющим результатом. Запаса хода при полном заряде батареи хватит на 507 километров.Несмотря на внешнюю схожесть с легендарным американским автомобилем, кузов имеет уникальную разработку, которой занималось дизайн-ателье Антона Кужильного. Модель будет оборудована управляемым спойлером, пневмоподвеской и внешней звуковой системой, которая будет имитировать работу двигателя V8. Для езды будут доступны два режима: Sport и Race. Выпустить первый экземпляр компания планирует уже в этом году. Стоимость автомобиля составит примерно 31 миллион рублей.