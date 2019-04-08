В Сети опубликовали фото российского электрокара с внешностью Ford Mustang
В Сеть попали фото нового российского электрокара Aviar R67, который имеет внешность популярного Ford Mustang 1967 года выпуска. Разработкой этого амбициозного проекта занимается компания Aviar Motors.
Базируется новый электрокар на автомобиле Tesla Model S, от которого она также получил электромоторы. С помощью чип-тюнинга удалось увеличить мощность силовой установки до 840 лошадиных сил, а крутящий момент до 967 Нм. Разгон до сотни составил 2,2 секунды, что является весьма впечатляющим результатом. Запаса хода при полном заряде батареи хватит на 507 километров.
Несмотря на внешнюю схожесть с легендарным американским автомобилем, кузов имеет уникальную разработку, которой занималось дизайн-ателье Антона Кужильного. Модель будет оборудована управляемым спойлером, пневмоподвеской и внешней звуковой системой, которая будет имитировать работу двигателя V8. Для езды будут доступны два режима: Sport и Race. Выпустить первый экземпляр компания планирует уже в этом году. Стоимость автомобиля составит примерно 31 миллион рублей.
Базируется новый электрокар на автомобиле Tesla Model S, от которого она также получил электромоторы. С помощью чип-тюнинга удалось увеличить мощность силовой установки до 840 лошадиных сил, а крутящий момент до 967 Нм. Разгон до сотни составил 2,2 секунды, что является весьма впечатляющим результатом. Запаса хода при полном заряде батареи хватит на 507 километров.
Несмотря на внешнюю схожесть с легендарным американским автомобилем, кузов имеет уникальную разработку, которой занималось дизайн-ателье Антона Кужильного. Модель будет оборудована управляемым спойлером, пневмоподвеской и внешней звуковой системой, которая будет имитировать работу двигателя V8. Для езды будут доступны два режима: Sport и Race. Выпустить первый экземпляр компания планирует уже в этом году. Стоимость автомобиля составит примерно 31 миллион рублей.
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:16