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Екатерина Варнава рассказала о своем отношении к справедливости

Известная артистка Екатерина Варнава поделилась с подписчиками собственными мыслями по поводу справедливости. По ее мнению, многие люди слишком любят жаловаться, и у них постоянно не хватает времени на работу.
Екатерина Варнава рассказала о своем отношении к справедливости

Екатерина Варнава часто делится с подписчикам своим мнением относительно тех или иных вопросов. В этот раз артистка решила поговорить на тему справедливости и ее отсутствия. По мнению знаменитости, многие люди часто говорят об этом понятии, но делают это совершенно неуместно. Звезда отмечает, несправедливость – это когда молодой человек узнает, что у него неизлечимая болезнь или когда трехлетнему ребенку необходима срочная пересадка органа. Подобные ситуации артистка считает действительно плохими и выражает сожаление всем, кто в них оказался.

При этом, отмечает Екатерина Варнава, многие применяет понятие справедливости к миру шоу-бизнеса и стараются через его призму оценить свой личностный успех. Такие люди не нравятся ей больше всего. «Никто не говорил, что будет легко», - рассказывает звезда. По ее мнению, в этой сфере всегда нужно держать себя в тонусе и быть готовым к любым изменениям. Юмористка отмечает, в наше время любые достижения могут быть обесценены в считанные дни, поэтому необходимо иметь стальные нервы и серьезную выдержку, если хочешь добиться успеха. Екатерина Варнава посоветовала людям, не имеющим серьезных проблем со здоровьем, реже жаловаться на несправедливость и больше времени уделять работе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:07

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