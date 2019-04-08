Екатерина Варнава рассказала о своем отношении к справедливости

Екатерина Варнава часто делится с подписчикам своим мнением относительно тех или иных вопросов. В этот раз артистка решила поговорить на тему справедливости и ее отсутствия. По мнению знаменитости, многие люди часто говорят об этом понятии, но делают это совершенно неуместно. Звезда отмечает, несправедливость – это когда молодой человек узнает, что у него неизлечимая болезнь или когда трехлетнему ребенку необходима срочная пересадка органа. Подобные ситуации артистка считает действительно плохими и выражает сожаление всем, кто в них оказался.При этом, отмечает Екатерина Варнава, многие применяет понятие справедливости к миру шоу-бизнеса и стараются через его призму оценить свой личностный успех. Такие люди не нравятся ей больше всего. «Никто не говорил, что будет легко», - рассказывает звезда. По ее мнению, в этой сфере всегда нужно держать себя в тонусе и быть готовым к любым изменениям. Юмористка отмечает, в наше время любые достижения могут быть обесценены в считанные дни, поэтому необходимо иметь стальные нервы и серьезную выдержку, если хочешь добиться успеха. Екатерина Варнава посоветовала людям, не имеющим серьезных проблем со здоровьем, реже жаловаться на несправедливость и больше времени уделять работе.