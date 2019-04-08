Депутат Госдумы Михаил Романов назначен Заместителем руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета партии «Единая Россия»
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов назначен Заместителем руководителя Северо-Западного межрегионального координационного совета партии (МКС). Решение Президиума Генсовета партии подписью Секретарем Генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Как рассказал Михаил Романов, в рамках своих обязанностей он собирается уделить особое внимание продвижению идей питерских законодателей в столице России. Также он возьмет на контроль работу по сбору предложений жителей Санкт-Петербурга для включения в стратегию деятельности «Единой России» в городе.
Отмечается, что Михаил Романов в рамках своих обязанностей будет отвечать за координирование взаимодействия с питерским региональным отделением партии, депутатами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, парламентариями Законодательного Собрания и депутатами Государственной Думы, избранными от Санкт-Петербурга.
Напомним, что МКС «Единой России» содействует эффективной работе отделений партии в регионах. В частности, он участвует в подборе кадров на партийные должности и помогает успешно проводить избирательные кампании.
Отмечается, что Михаил Романов в рамках своих обязанностей будет отвечать за координирование взаимодействия с питерским региональным отделением партии, депутатами внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, парламентариями Законодательного Собрания и депутатами Государственной Думы, избранными от Санкт-Петербурга.
Напомним, что МКС «Единой России» содействует эффективной работе отделений партии в регионах. В частности, он участвует в подборе кадров на партийные должности и помогает успешно проводить избирательные кампании.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 16:10