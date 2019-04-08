Виктория Лопырева: «Я узнала о беременности в кресле визажиста»

На странице в Instagram Виктория Лопырева разместила фотографию, сделанную за день до родов. Модель поздравила своих подписчиков с праздником Благовещения и рассказала, что именно в этот день Дева Мария узнала о том, что ждет ребенка, и поэтому с тех пор эта дата празднуется во всем мире. В честь этого звезда предложила всем подписчикам написать, помнят ли они тот момент, когда узнали о своей беременности.Виктория Лопырева также поделилась и собственной историей. Звезда рассказала, что это был обычный день, и она как всегда отправилась к визажисту. После небольшого разговора специалист загадочно улыбнулась и заявила: «Мне кажется, ты станешь мамой». Модель сначала не поверила, но решила все перепроверить, а уже к вечеру узнала, что она действительно ждет малыша. «Я не могла поверить своему счастью», - отметила знаменитость.Роды Виктории Лопыревой состоялись 6 февраля. Модель родила мальчика Марка Лео, отцом которого стал Игорь Булатов. Всю свою беременность звезда скрывала личность избранника и представила его общественности только после появления на свет наследника. Сейчас она не скрывает своего семейного счастья и постоянно рассказывает о сыне и супруге исключительно в положительном ключе.