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Британские ученые рассказали о секрете плоского живота

Британские ученые рассказали о секрете плоского живота. Специалисты поделились с журналом Cosmopolitan информацией о том, как быстро и эффективно вернуть себе красивую талию.
Британские ученые рассказали о секрете плоского живота

Специалист Люк Джеймс в беседе с журналистами заявил, что правильное питание всегда являлось залогом стройного тела. Он подметил, что во время диет любителям фруктов и овощей следует быть осторожными. Несомненно, растительная пища обладает рядом полезных свойств. Как оказалось, в некоторых фруктах и овощах высокая вместительность фруктозы, которая оказывает нежелательные эффекты на организм. Ученый посоветовал перед переходом на любую диету консультироваться с врачом. К примеру, известно, что 2 столовые ложки яблочного уксуса в день способствуют сжиганию жира на животе. При этом нужно заниматься спортом. Мало кто знает, но яблочный уксус может быть опасным для людей с болезнью желудочно-кишечного тракта.
Доктор Джеймс также сообщил, что значимое снижение употребления углеводов лишь ускорит процесс похудения. Макароны и пирожные лучше заменить полезными овощами. В таком случае эффект наступит быстрее.



 
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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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