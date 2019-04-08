Британские ученые рассказали о секрете плоского живота





Специалист Люк Джеймс в беседе с журналистами заявил, что правильное питание всегда являлось залогом стройного тела. Он подметил, что во время диет любителям фруктов и овощей следует быть осторожными. Несомненно, растительная пища обладает рядом полезных свойств. Как оказалось, в некоторых фруктах и овощах высокая вместительность фруктозы, которая оказывает нежелательные эффекты на организм. Ученый посоветовал перед переходом на любую диету консультироваться с врачом. К примеру, известно, что 2 столовые ложки яблочного уксуса в день способствуют сжиганию жира на животе. При этом нужно заниматься спортом. Мало кто знает, но яблочный уксус может быть опасным для людей с болезнью желудочно-кишечного тракта.Доктор Джеймс также сообщил, что значимое снижение употребления углеводов лишь ускорит процесс похудения. Макароны и пирожные лучше заменить полезными овощами. В таком случае эффект наступит быстрее.