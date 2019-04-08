АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz будут оснащены немецкими двигателями

Автомобили Mercedes-Benz, производство которых происходит в Подмосковье, будут оснащены немецкими двигателями и трансмиссией. Импортировать детали будут из Штутгарта.
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz будут оснащены немецкими двигателями

Это связано с отсутствием возможности производить все части автомобиля на территории России. Но все работы с кузовом доверят отечественным производителям. Как сообщает российский офис-Benz, производственной мощности завода в Солнечногорске достаточно для одновременного изготовления сразу нескольких автомобилей.

Первой моделью, которая начала собираться в России, был седан Mercedes-Benz E-Class. После чего на конвейер также стали кроссоверы GLE, GLC и GLS. Завод планирует выпускать 25 тысяч авто в год.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые рассказали о секрете
Виктория Лопырева: «Я узнала о
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz
«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд
Актер Михаил Полицеймако встретил свой
Депутат Госдумы Михаил Романов назначен
Медики сообщают о новом признаке
Кристина Асмус и Гарик Харламов отдают
Ксения Бородина пожаловалась на
Медики рассказали, как часто можно
ФСБ и операторы сотовой связи против
Мать хоккеиста Александра Овечкина
Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для
Компания Jeep представила шесть
Татьяна Судец рассказала о своем первом
Ольга Бузова исполнила мечту уфимского
Максим Галкин приучает своего
В работе приложения "Сбербанк Онлайн"
Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван
Участник «Модного приговора» посвятил
Специалисты составили рейтинг самых
Елена Степаненко раскрыла секреты
Татьяна Судец озвучила неизвестные
Настя Ивлеева травмировала руку
Светлана Дружинина опровергла слухи о
Певица Ханна рассказала о случаях,
Ученые освободят узников “китовой
Ирина Нельсон рассказала, что для нее
Цекало: «Я люблю свою жену, а то что
Просмотреть все новости