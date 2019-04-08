Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz будут оснащены немецкими двигателями





Это связано с отсутствием возможности производить все части автомобиля на территории России. Но все работы с кузовом доверят отечественным производителям. Как сообщает российский офис-Benz, производственной мощности завода в Солнечногорске достаточно для одновременного изготовления сразу нескольких автомобилей.Первой моделью, которая начала собираться в России, был седан Mercedes-Benz E-Class. После чего на конвейер также стали кроссоверы GLE, GLC и GLS. Завод планирует выпускать 25 тысяч авто в год.