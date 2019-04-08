Актер Михаил Полицеймако встретил свой день рождения на сцене

Об этом Михаил Полицеймако рассказал подписчикам в социальных сетях Facebook и Instagram. Там он выложил несколько своих фотографий в сценическом образе и поблагодарил всех родственников, друзей, знакомых и зрителей за многочисленные поздравления. Он отметил, что встречать день рождения на сцене – это настоящее счастье. Артист настолько любит свою работу, что даже не собирается жаловаться на такой загруженный график. Михаил Полицеймако рассказал, он практически всегда выступает в день рождения и в этот раз не собирался делать исключение. В завершении артист еще раз поблагодарил всех за поздравления и извинился перед теми, кому не смог ответить.В комментариях Михаила Полицеймако поздравили не только обычные подписчики, но и звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Миллер, Гоша Куценко, Ольга Медынич, Елена Валушкина и многие другие. Обычные поклонники актера также присоединились к этим поздравлениям. Они отметили, встречать такой праздник на сцене – это настоящий профессионализм и любовь к искусству, а также огромное уважение к зрителям. Подписчики пожелали артисту здоровья, долголетия и творческих успехов.