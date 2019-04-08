АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Актер Михаил Полицеймако встретил свой день рождения на сцене

Известный российский актер театра и кино Михаил Полицеймако 7 апреля праздновал свой 43 день рождения. Артист рассказал о том, что встретил эту дата прямо на сцене, ведь весь день играл в спектаклях.
Актер Михаил Полицеймако встретил свой день рождения на сцене

Об этом Михаил Полицеймако рассказал подписчикам в социальных сетях Facebook и Instagram. Там он выложил несколько своих фотографий в сценическом образе и поблагодарил всех родственников, друзей, знакомых и зрителей за многочисленные поздравления. Он отметил, что встречать день рождения на сцене – это настоящее счастье. Артист настолько любит свою работу, что даже не собирается жаловаться на такой загруженный график. Михаил Полицеймако рассказал, он практически всегда выступает в день рождения и в этот раз не собирался делать исключение. В завершении артист еще раз поблагодарил всех за поздравления и извинился перед теми, кому не смог ответить.

В комментариях Михаила Полицеймако поздравили не только обычные подписчики, но и звезды российского шоу-бизнеса: Дмитрий Миллер, Гоша Куценко, Ольга Медынич, Елена Валушкина и многие другие. Обычные поклонники актера также присоединились к этим поздравлениям. Они отметили, встречать такой праздник на сцене – это настоящий профессионализм и любовь к искусству, а также огромное уважение к зрителям. Подписчики пожелали артисту здоровья, долголетия и творческих успехов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британские ученые рассказали о секрете
Виктория Лопырева: «Я узнала о
Собранные в Подмосковье Mercedes-Benz
«Я отрезала ее от кормушки»: Анастасия
«Автодор» : С 15 апреля цены на проезд
Актер Михаил Полицеймако встретил свой
Депутат Госдумы Михаил Романов назначен
Медики сообщают о новом признаке
Кристина Асмус и Гарик Харламов отдают
Ксения Бородина пожаловалась на
Медики рассказали, как часто можно
ФСБ и операторы сотовой связи против
Мать хоккеиста Александра Овечкина
Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для
Компания Jeep представила шесть
Татьяна Судец рассказала о своем первом
Ольга Бузова исполнила мечту уфимского
Максим Галкин приучает своего
В работе приложения "Сбербанк Онлайн"
Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван
Участник «Модного приговора» посвятил
Специалисты составили рейтинг самых
Елена Степаненко раскрыла секреты
Татьяна Судец озвучила неизвестные
Настя Ивлеева травмировала руку
Светлана Дружинина опровергла слухи о
Певица Ханна рассказала о случаях,
Ученые освободят узников “китовой
Ирина Нельсон рассказала, что для нее
Цекало: «Я люблю свою жену, а то что
Просмотреть все новости