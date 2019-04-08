Кристина Асмус и Гарик Харламов отдают ненужные вещи на благотворительность

Об этом Кристина Асмус рассказала на странице в Instagram. Актриса отмечает, многие ненужные вещи она отдает своим знакомым и сестрам, но значительную часть передает на благотворительность. Так, два раза в год, она и ее супруг Гарик Харламов, собирают несколько чемоданов ненужных предметов гардероба и отправляют их в детский хоспис «Дом с маяком». Это учреждение организовывает благотворительные барахолки, где выставляются вещи звезд российского шоу-бизнеса и не только. В этом году знаменитая пара уже собрала несколько полных чемоданов и собирается отвезти их туда. Актриса пригласила всех желающих принять участие в этом благотворительном мероприятии. Она отметила, следующая такая барахолка назначена на 14 апреля и пройдет в столичном отеле «Балчуг».Поклонники Кристины Асмус похвалили ее и Гарика Харламова за их ответственную гражданскую и социальную позицию. Они отметили, все звезды шоу-бизнеса должны постоянно принимать участие в подобных благотворительных акциях и тем самым подавать пример остальным людям. Подписчики уверены, такой пример является заразительным, поэтому - чем больше знаменитостей будет публично заниматься такой деятельностью – тем лучше для всей страны в целом.