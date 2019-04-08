ФСБ и операторы сотовой связи против введения встроенных сим-карт в России





Свое мнение представители мобильных компаний изложили на совещании о возможности применения eSim в России. Их также поддержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Внедрение новой технологии на российский рынок может привести к дестабилизации цен. Кроме этого, новый модуль не поддерживает кириллицу. Эти доводы оказались весомыми для представителя Центра защиты информации и специальной связи, поэтому решение вводить новую технологию было приостановлено. Будет ли проводиться повторное рассмотрение этого вопроса в случае устранения недостатков - неизвестно. Представители операторов мобильных сетей отказались комментировать свою позицию.Напомним, что ранее в Госдуму был направлен законопроект об ужесточении контроля за сим-картами.