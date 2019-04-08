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ФСБ и операторы сотовой связи против введения встроенных сим-карт в России

Сотовые операторы «МегаФон», «ВымпелКом», МТС совместно с ФСБ выразили протест против введения в России технологии eSim. Этот модуль позволяет подключаться к сети оператора без сим-карты.
ФСБ и операторы сотовой связи против введения встроенных сим-карт в России

Свое мнение представители мобильных компаний изложили на совещании о возможности применения eSim в России. Их также поддержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Внедрение новой технологии на российский рынок может привести к дестабилизации цен. Кроме этого, новый модуль не поддерживает кириллицу. Эти доводы оказались весомыми для представителя Центра защиты информации и специальной связи, поэтому решение вводить новую технологию было приостановлено. Будет ли проводиться повторное рассмотрение этого вопроса в случае устранения недостатков - неизвестно. Представители операторов мобильных сетей отказались комментировать свою позицию.

Напомним, что ранее в Госдуму был направлен законопроект об ужесточении контроля за сим-картами.



 
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Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:46

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