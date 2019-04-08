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Мать хоккеиста Александра Овечкина госпитализирована в Москве

Мать известного российского хоккеиста Александра Овечкина попала в больницу в Москве. 69-летняя женщина была госпитализирована из-за сильных болей в животе, предположительно вызванных обострением хронического заболевания.
Мать хоккеиста Александра Овечкина госпитализирована в Москве

Об госпитализации матери хоккеиста Александра Овечкина сообщило издание «TeleProgramma». 69-летней Татьяне Овечкиной стало плохо, и она обратилась за помощью к врачам. Женщину мучили сильные боли в области живота, поэтому прибывшая скорая помощь приняла решение госпитализировать ее. Сейчас она находится в одной из больниц Москвы, где ей назначили полное обследование, призванное выявить причины ухудшения ее состояния. Предположительно боли у матери Александра Овечкина могло вызвать обострение хронического заболевания. Сам хоккеист еще не успел подтвердить или опровергнуть эту ситуацию.

Напомним, Татьяна Овечкина в своем прошлом была известной спортсменкой. Она занималась баскетболом и добилась в этом виде спорта значительных успехов. Мать хоккеиста была двукратной победительницей Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, золотым призером чемпионата Европы 1975, двукратной обладательницей титула Универсиады, а также серебряным призером чемпионата СССР 1967. Подобный послужной список позволяет сделать вывод, что воля для достижения наивысших спортивных результатов Александру Овечкину передалась вместе с генами матери.



 
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Спорт
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:37

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