Ольга Бузова исполнила мечту уфимского рэпера Моргенштерна

«Обещать – значит сделать», - написала Бузова под одной из своих публикаций.

«Я искренне прошу у вас помощи! Пишите Олечке в Direct и в комментах под фотками в Instagram..Напишите «выпей пива с Моргенштерном. Я верю, что рано или поздно Оля увидит это, посмотрит какой я красивый и выпьет со мной пива. Исполним вместе мечту провинциального парня», - обращался рэпер к своим поклонникам в далеком 2017 году.