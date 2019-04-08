Ольга Бузова исполнила мечту уфимского рэпера Моргенштерна
Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова исполнила мечту рэп-музыканта из Уфы Алишера Моргенштерна.
Напомним, что не так давно, когда на профиль Бузовой подписалось 15 миллионов пользователей Сети, поющая телеведущая дала обещание своим фанатам. Ольга пообещала, что исполнит 15 их желаний. Выяснилось, что телезнаменитость на самом деле держит свое слово.
А началось все с того, что еще несколько лет назад один из преданных поклонников Ольги обратился к своим фанатам, которых попросил, чтобы те буквально засыпали Бузову сообщениями и комментариями с просьбами выпить с ним пива.
На днях встреча Бузовой и Моргенштерна все-таки состоялась. Молодой человек приехал из Уфы в Москву, где в одном из столичных заведений Ольги выпил с певицей хмельной напиток.
К слову, Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram совместную фотографию с уфимским рэп-исполнителем, под которой заявила, что совсем скоро встречу с Монгенштерном можно будет посмотреть на ее YouTube-канале.
Напомним, что не так давно, когда на профиль Бузовой подписалось 15 миллионов пользователей Сети, поющая телеведущая дала обещание своим фанатам. Ольга пообещала, что исполнит 15 их желаний. Выяснилось, что телезнаменитость на самом деле держит свое слово.
«Обещать – значит сделать», - написала Бузова под одной из своих публикаций.
А началось все с того, что еще несколько лет назад один из преданных поклонников Ольги обратился к своим фанатам, которых попросил, чтобы те буквально засыпали Бузову сообщениями и комментариями с просьбами выпить с ним пива.
«Я искренне прошу у вас помощи! Пишите Олечке в Direct и в комментах под фотками в Instagram..Напишите «выпей пива с Моргенштерном. Я верю, что рано или поздно Оля увидит это, посмотрит какой я красивый и выпьет со мной пива. Исполним вместе мечту провинциального парня», - обращался рэпер к своим поклонникам в далеком 2017 году.
На днях встреча Бузовой и Моргенштерна все-таки состоялась. Молодой человек приехал из Уфы в Москву, где в одном из столичных заведений Ольги выпил с певицей хмельной напиток.
К слову, Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram совместную фотографию с уфимским рэп-исполнителем, под которой заявила, что совсем скоро встречу с Монгенштерном можно будет посмотреть на ее YouTube-канале.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05