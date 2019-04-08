Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для детей

Звездная пара Ляйсан Утяшевой и Павла Воли для многих является примером для подражания. Они умело совмещают карьеру и семейную жизнь, а также успевают воспитывать двоих детей: Роберта и Софию. Для этого гимнастка и юморист выработали целый свод правил и принципов. Они никогда не кричат и не ругают своих детей за ошибки, всегда стараются объяснять им, в чем те неправы и советовать, как избегать подобных ситуаций. Если Роберт и Софию капризничают и отказываются слушаться, то родители просто замолкают и уходят из комнаты. В их семье - это окончательный сигнал, говорящий о том, что дети провинились.Интересным является тот факт, что большую часть ключевых решений относительно детей принимает именно Ляйсан Утяшева. Имена для наследников она выбирала вместе со своими родителями и родственниками. Имя Роберт для сына гимнастки предложила ее бабушка, а супруги лишь согласились с такой идеей. Дочь Софию Ляйсан Утяшева назвала в честь своей матери.Ляйсан Утяшева отмечает, раньше она думала, будто нельзя эффективно сочетать карьеру и семейную жизнь, но теперь изменила свое мнение. Сейчас жена Павла Воли уверена, участие супругов в повседневной жизни семьи – это важный фундамент гармонии и счастья в ней.