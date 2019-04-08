Компания Jeep представила шесть концепт-каров для «Пасхального сафари»





Все модели были оборудованы новой подвеской. Также на них были установлены новые колесные диски с внедорожными покрышками. Основное отличие модификаций – оформление кузова.Версия Flatbill имеет черно-белый окрас с кислотно-желтыми нотками. Кроме этого, на нем установлен карбоновый обвес и имеются крепления для транспортировки двух мотоциклов.Модель M-715 Five-Quarter стилизована под армейский пикап Kaiser Jeep M715, который выпускали еще в 60-х. Автомобиль оснащен новой углепластиковой кабиной с мягким верхом. Также на нем установлена грузовая платформа, а движение обеспечивает двигатель V8, который имеет объём 6,2 литра и мощность 700 л.с.Модификация Wayout предназначена для туристических поездок и оснащена двухместной палаткой на крыше. Салон отделан кожей, которая стилизована под карту. Автомобиль оснащен дополнительными топливными баками, а также имеет раскладной навес, который позволяет разбить лагерь во время стоянки.Вариант JT Scrambler создан на основе Jeep Scrambler, который выпускался в 1980-х годах. Основное отличия этой модели — стилистическое оформление под старый джип. Более особых модификаций на него установлено не было.Пикап Gravity модифицирован для совершения заездов на скалы. Вместо дверей на нем установлена трубы безопасности. Дополнительную защиту также имеет лобовое стекло и багажник. Крыша на модели заменена на тканевую.Последний экземпляр J6, который выполнен в духе Jeep Honcho 1978 года. Имеет увеличенную грузовую платформу и запасное колесо в багажном отсеке. Более серьезных изменений не проводилось.Все автомобили сделаны в едином экземпляре и не поступят на конвейер.