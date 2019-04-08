Максим Галкин приучает своего наследника Гарри к труду с ранних лет

В нем видно, как мальчик убирает территорию сада возле замка звездной пары. Он охотно работает и увлечен своим делом, а рядом стоит большой мешок для мусора, куда Гарри собирает сухую траву и ветки. Подписчики быстро отреагировали на ролик, написав много лестных комментариев в адрес маленького труженика и его отца.Пользователи Сети отметили, что родители молодцы и правильно воспитывают детей. “Слава богу, дожили, теперь садовников и уборщиков от работы освободят, вон какой помощник вырос”, - написали фанаты, а недоброжелатели сразу обвинили Максима Галкина в скрытой рекламе сети “Пятёрочка”, заметив надпись на пакете. Юморист отреагировал на сообщения и опроверг такие слухи, подчеркнув, что его семья никогда не отказывается от продуктов из этого магазина.