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Максим Галкин приучает своего наследника Гарри к труду с ранних лет

Максим Галкин часто радует своих поклонников сюжетами в Instagram, посвященными его детям. Артист приучает своего наследника Гарри к труду с ранних лет, показав его успехи на данном поприще в новом видео.
Максим Галкин приучает своего наследника Гарри к труду с ранних лет

В нем видно, как мальчик убирает территорию сада возле замка звездной пары. Он охотно работает и увлечен своим делом, а рядом стоит большой мешок для мусора, куда Гарри собирает сухую траву и ветки. Подписчики быстро отреагировали на ролик, написав много лестных комментариев в адрес маленького труженика и его отца.

Пользователи Сети отметили, что родители молодцы и правильно воспитывают детей. “Слава богу, дожили, теперь садовников и уборщиков от работы освободят, вон какой помощник вырос”, - написали фанаты, а недоброжелатели сразу обвинили Максима Галкина в скрытой рекламе сети “Пятёрочка”, заметив надпись на пакете. Юморист отреагировал на сообщения и опроверг такие слухи, подчеркнув, что его семья никогда не отказывается от продуктов из этого магазина.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:00

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