Татьяна Судец рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным





Татьяна Судец стала известна публике благодаря телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!». Первым мужем телеведущей был сотрудник НИИ Анатолий Грушин. По словам знаменитости, ее супруг был жадным человеком и в день свадьбы она передумала идти под венец, но было уже поздно, что-то менять. Позже Анатолий Грушин предложил Татьяне Судец откладывать все заработанные деньги, но она решила этого не делать.Спустя 10 месяцев после свадьбы у супругов родился сын Андрей. Через 7 лет после бракосочетания пара рассталась, при этом Анатолий Грушин долго не хотел давать развод своей возлюбленной. Сама телеведущая рассказала, что считала первого мужа чужим человеком, а когда выходила замуж, была влюблена в парня по имени Володя, с которым у нее не сложились отношения.