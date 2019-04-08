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Татьяна Судец рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным

Татьяна Судец стала гостьей в телепрограмме «Судьба человека», где рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным. В студии телеведущая поведала, что супруг был очень жадным человеком и долгое время не давал ей развод.

Татьяна Судец рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным

Татьяна Судец стала известна публике благодаря телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!». Первым мужем телеведущей был сотрудник НИИ Анатолий Грушин. По словам знаменитости, ее супруг был жадным человеком и в день свадьбы она передумала идти под венец, но было уже поздно, что-то менять. Позже Анатолий Грушин предложил Татьяне Судец откладывать все заработанные деньги, но она решила этого не делать.
Татьяна Судец рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным

Спустя 10 месяцев после свадьбы у супругов родился сын Андрей. Через 7 лет после бракосочетания пара рассталась, при этом Анатолий Грушин долго не хотел давать развод своей возлюбленной. Сама телеведущая рассказала, что считала первого мужа чужим человеком, а когда выходила замуж, была влюблена в парня по имени Володя, с которым у нее не сложились отношения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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