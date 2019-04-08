Татьяна Судец рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным
Татьяна Судец стала гостьей в телепрограмме «Судьба человека», где рассказала о своем первом браке с Анатолием Грушиным. В студии телеведущая поведала, что супруг был очень жадным человеком и долгое время не давал ей развод.
Татьяна Судец стала известна публике благодаря телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!». Первым мужем телеведущей был сотрудник НИИ Анатолий Грушин. По словам знаменитости, ее супруг был жадным человеком и в день свадьбы она передумала идти под венец, но было уже поздно, что-то менять. Позже Анатолий Грушин предложил Татьяне Судец откладывать все заработанные деньги, но она решила этого не делать.
Спустя 10 месяцев после свадьбы у супругов родился сын Андрей. Через 7 лет после бракосочетания пара рассталась, при этом Анатолий Грушин долго не хотел давать развод своей возлюбленной. Сама телеведущая рассказала, что считала первого мужа чужим человеком, а когда выходила замуж, была влюблена в парня по имени Володя, с которым у нее не сложились отношения.
Татьяна Судец стала известна публике благодаря телепрограмме «Спокойной ночи, малыши!». Первым мужем телеведущей был сотрудник НИИ Анатолий Грушин. По словам знаменитости, ее супруг был жадным человеком и в день свадьбы она передумала идти под венец, но было уже поздно, что-то менять. Позже Анатолий Грушин предложил Татьяне Судец откладывать все заработанные деньги, но она решила этого не делать.
Спустя 10 месяцев после свадьбы у супругов родился сын Андрей. Через 7 лет после бракосочетания пара рассталась, при этом Анатолий Грушин долго не хотел давать развод своей возлюбленной. Сама телеведущая рассказала, что считала первого мужа чужим человеком, а когда выходила замуж, была влюблена в парня по имени Володя, с которым у нее не сложились отношения.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07