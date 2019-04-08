Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван приехал на церемонию прощания с отцом
Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван приехал в Москву. Там он появился на церемонии прощания со своим отцом, проходящей в столичном Доме кино 8 апреля.
Почтить память Алексея Булдакова приехали многие его родственники, друзья, знакомые, коллеги и простые люди. Одним из них стал Иван, внебрачный сын актера, живущий за рубежом. 31-летний мужчина далек от сферы шоу-бизнеса, работает в Мальте, там он получил высшее образование по туристическому бизнесу, сейчас занимает должность турагента. С отцом Иван виделся крайне редко, но при этом они поддерживали связь, общались друг с другом по телефону. Узнав о случившемся, сын актера собрал вещи и отправился в Москву, чтобы проститься лично.
Прощание с Алексеем Булдаковым проходило в столичном Доме кино 8 апреля. Родственникам актера выделили первый ряд, расположенный ближе всего к гробу артиста. Вокруг него лежало множество букетов и венков, принесенных поклонниками таланта Алексея Булдакова. После этого мероприятия родственники и друзья актера поедут на Троекуровское кладбище в Москве, где и похоронят известного артиста.
Напомним, Алексей Булдаков неожиданно для всех скончался 3 апреля в столице Монголии, Улан-Баторе. Там он находился на гастролях и в один момент у него оборвался тромб. Тело артиста нашли работники гостиницы, где он остановился.
Почтить память Алексея Булдакова приехали многие его родственники, друзья, знакомые, коллеги и простые люди. Одним из них стал Иван, внебрачный сын актера, живущий за рубежом. 31-летний мужчина далек от сферы шоу-бизнеса, работает в Мальте, там он получил высшее образование по туристическому бизнесу, сейчас занимает должность турагента. С отцом Иван виделся крайне редко, но при этом они поддерживали связь, общались друг с другом по телефону. Узнав о случившемся, сын актера собрал вещи и отправился в Москву, чтобы проститься лично.
Прощание с Алексеем Булдаковым проходило в столичном Доме кино 8 апреля. Родственникам актера выделили первый ряд, расположенный ближе всего к гробу артиста. Вокруг него лежало множество букетов и венков, принесенных поклонниками таланта Алексея Булдакова. После этого мероприятия родственники и друзья актера поедут на Троекуровское кладбище в Москве, где и похоронят известного артиста.
Напомним, Алексей Булдаков неожиданно для всех скончался 3 апреля в столице Монголии, Улан-Баторе. Там он находился на гастролях и в один момент у него оборвался тромб. Тело артиста нашли работники гостиницы, где он остановился.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:46