В работе приложения "Сбербанк Онлайн" наблюдается сбой





Клиенты недовольны работой мобильного приложения банка. Одна из наиболее распространенных неполадок — это трудности со входом в приложение. Также проблемы возникают при работе со счетами и переводе денег.Работники Сбербанка сообщили, что сбои возникли по техническим причинам около 9 часов утра. Они извинились за неудобства и попросили клиентов подождать, пока проблема решается.