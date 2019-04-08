В работе приложения "Сбербанк Онлайн" наблюдается сбой
Пользователи жалуются на работу приложения "Сбербанк Онлайн". По всей России в сервисе наблюдается сбой.
Клиенты недовольны работой мобильного приложения банка. Одна из наиболее распространенных неполадок — это трудности со входом в приложение. Также проблемы возникают при работе со счетами и переводе денег.
Работники Сбербанка сообщили, что сбои возникли по техническим причинам около 9 часов утра. Они извинились за неудобства и попросили клиентов подождать, пока проблема решается.
Клиенты недовольны работой мобильного приложения банка. Одна из наиболее распространенных неполадок — это трудности со входом в приложение. Также проблемы возникают при работе со счетами и переводе денег.
Работники Сбербанка сообщили, что сбои возникли по техническим причинам около 9 часов утра. Они извинились за неудобства и попросили клиентов подождать, пока проблема решается.
Технологии
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:55