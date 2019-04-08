Участник «Модного приговора» посвятил стихи Эвелине Хромченко

В очередном выпуске «Модного приговора» главную героиню сопровождал некий мужчина по имени Павел. В студии он решил прочитать несколько стихотворений собственного сочинения, одно из которых было посвящено эксперту данной телепрограммы Эвелине Хромченко. Мужчина сказал: «Женщина без изъяна в мире моды слывет мессией. Недаром великий Гальяно сравнил ее образ с Россией». Эксперт была весьма тронута и удивлена таким необычным подарком.Потом Павел сообщил, что написал эти строки по пути на шоу. Вдохновила мужчину прочитанная ранее история о кутюрье Джоне Гальяно. Участнику «Модного приговора» больше всего запомнилось, что у знаменитого модельера есть всего три ассоциации с Россией. Первая Красная площадь, потом идет Эвелина Хромченко и икра.