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Участник «Модного приговора» посвятил стихи Эвелине Хромченко

Один из участников «Модного приговора» посвятил стихи эксперту Эвелине Хромченко. Мужчина пояснил, что по пути на телепередачу его посетило вдохновение.

Участник «Модного приговора» посвятил стихи Эвелине Хромченко

В очередном выпуске «Модного приговора» главную героиню сопровождал некий мужчина по имени Павел. В студии он решил прочитать несколько стихотворений собственного сочинения, одно из которых было посвящено эксперту данной телепрограммы Эвелине Хромченко. Мужчина сказал: «Женщина без изъяна в мире моды слывет мессией. Недаром великий Гальяно сравнил ее образ с Россией». Эксперт была весьма тронута и удивлена таким необычным подарком.

Участник «Модного приговора» посвятил стихи Эвелине Хромченко

Потом Павел сообщил, что написал эти строки по пути на шоу. Вдохновила мужчину прочитанная ранее история о кутюрье Джоне Гальяно. Участнику «Модного приговора» больше всего запомнилось, что у знаменитого модельера есть всего три ассоциации с Россией. Первая Красная площадь, потом идет Эвелина Хромченко и икра.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:39

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