Специалисты составили рейтинг самых мощных седанов





Первое место досталось BMW M3 Competition, который был выпущен в 2013 году. Оснащен автомобиль силовым агрегатом мощностью 450 л.с., который способен разгонять авто до сотни за 4 секунды. На второй строчке расположился Cadillac ATS-V 2015 года выпуска, который имеет мощность в 470 л.с. Третье место занимает спортивный Mercedes-AMG C63 S. Мощность этого зверя составляет 510 л.с.Четвертая позиция досталась Alfa Romeo Giulia QV, который сошел с конвейера в 2015 году. Имеет весьма агрессивный вид и способен разогнаться до 307 км/ч всего за 12 секунд. Замыкает пятерку лидеров Jaguar XJR575, который оборудован силовым агрегатом мощностью 575 л.с.