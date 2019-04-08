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Специалисты составили рейтинг самых мощных седанов

Специалисты портала Car.ru, проанализировав автомобильный рынок, составили рейтинг пяти лучших седанов. Несмотря на популярность кроссоверов, автомобили городского класса занимают лидирующие позиции в мире.
Специалисты составили рейтинг самых мощных седанов

Первое место досталось BMW M3 Competition, который был выпущен в 2013 году. Оснащен автомобиль силовым агрегатом мощностью 450 л.с., который способен разгонять авто до сотни за 4 секунды. На второй строчке расположился Cadillac ATS-V 2015 года выпуска, который имеет мощность в 470 л.с. Третье место занимает спортивный Mercedes-AMG C63 S. Мощность этого зверя составляет 510 л.с.

Четвертая позиция досталась Alfa Romeo Giulia QV, который сошел с конвейера в 2015 году. Имеет весьма агрессивный вид и способен разогнаться до 307 км/ч всего за 12 секунд. Замыкает пятерку лидеров Jaguar XJR575, который оборудован силовым агрегатом мощностью 575 л.с.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:30

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