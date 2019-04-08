Елена Степаненко раскрыла секреты своего успеха в честь дня рождения

8 апреля Елена Степаненко отмечает свое 66-летие. Знаменитая юмористка обрела популярность и признание благодаря совместным выступлениям с Евгением Петросяном. Юношеские подруги будущей знаменитости отмечают, что она никогда не было красавицей, поэтому пробивалась на Олимп другими средствами: настойчивостью и талантом. Первым мужем Елены Степаненко стал пианист Александр Васильев, именно он устроил ей дебютный концерт в конце 70-х, где зритель и узнал о ней.Уже в 80-х юмористка попала в ансамбль, руководил которым Евгений Петросян. Вскоре он разглядел в Елене Степаненко не только коллегу, но и женщину. В 1985 году они поженились и прожили вместе долгое время. За это время супруги часто выступали с общей программой и не один раз отвергали слухи о своем разводе. Ради мужа артистка серьезно похудела и сделала эта собственными силами, без помощи пластических хирургов. Как она сама рассказывала, просто начала есть маленькими порциями 5-6 раз в день.Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в конце 2018 года. С тех пор бывшие супруги продолжают судиться по поводу совместно нажитого имущества, детей у них нет. Юморист уже какое-то время состоит в отношениях с Татьяной Брухуновой.