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Елена Степаненко раскрыла секреты своего успеха в честь дня рождения

Елена Степаненко стала известна благодаря своему продолжительному браку с комиком Евгением Петросяном. Несмотря на это, у нее были свои собственные секреты успеха, позволившие стать одной из главных звезд страны, о чем артистка рассказала журналистам в честь дня рождения.
Елена Степаненко раскрыла секреты своего успеха в честь дня рождения

8 апреля Елена Степаненко отмечает свое 66-летие. Знаменитая юмористка обрела популярность и признание благодаря совместным выступлениям с Евгением Петросяном. Юношеские подруги будущей знаменитости отмечают, что она никогда не было красавицей, поэтому пробивалась на Олимп другими средствами: настойчивостью и талантом. Первым мужем Елены Степаненко стал пианист Александр Васильев, именно он устроил ей дебютный концерт в конце 70-х, где зритель и узнал о ней.

Уже в 80-х юмористка попала в ансамбль, руководил которым Евгений Петросян. Вскоре он разглядел в Елене Степаненко не только коллегу, но и женщину. В 1985 году они поженились и прожили вместе долгое время. За это время супруги часто выступали с общей программой и не один раз отвергали слухи о своем разводе. Ради мужа артистка серьезно похудела и сделала эта собственными силами, без помощи пластических хирургов. Как она сама рассказывала, просто начала есть маленькими порциями 5-6 раз в день.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в конце 2018 года. С тех пор бывшие супруги продолжают судиться по поводу совместно нажитого имущества, детей у них нет. Юморист уже какое-то время состоит в отношениях с Татьяной Брухуновой.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:24

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