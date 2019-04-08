Татьяна Судец озвучила неизвестные подробности гибели сына в эфире “Судьбы человека”





Наследника знаменитости убили в 1992 году. Андрей Грушин был студентом романо-германского факультета престижного вуза, а после его окончания мог построить блестящую карьеру. К сожалению, жизнь 24-летнего юноши трагически оборвалась, когда Татьяна Судец находилась в Саранске. Уже тогда материнский инстинкт подсказал знаменитости, что с ее ребенком случилась беда.После возвращения из командировки она узнала, что Андрей не пришел домой ночевать, только сразу не придала этому значения, так как подумала о свидании сына с подругой. Только через месяц тело пропавшего молодого человека было обнаружено, а до этого момента ведущая посетила многих экстрасенсов, пытаясь выяснить правду. Оказалось, что группа мужчин убила сына, желая иметь деньги на вино. Преступники сломали жертве 14 ребер, после чего закопали в щебенку, оставив на теле носки и трусы.