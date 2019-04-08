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Настя Ивлеева травмировала руку

В социальной сети Instagram телеведущая Настя Ивлеева показала своим преданным поклонникам фото с травмированной рукой. Также знаменитость извинилась за то, что уделяет мало времени своему влогу.

Настя Ивлеева травмировала руку

В последнее время Настя Ивлеева перестала делать посты в социальных сетях. Подписчики телеведущей стали волноваться за свою любимицу. Но несколько часов назад знаменитость решила успокоить фанатов и сделала новую публикацию в Instagram. Настя Ивлеева показала фото, на котором крупным планом запечатлена ее перебинтованная рука, а также на снимке видны волосы ярко-синего цвета. В комментарии Настя Ивлеева попросила у подписчиков прощение за то, что мало времени уделяет своему влогу. Она пояснила, что была занята на съемках агент - шоу.

Настя Ивлеева травмировала руку

И хотя телеведущая ничего не написала о своей травме, ее подписчики начали волноваться. Они спросили у знаменитости, что случилось, и где она получила травму. Пока Настя Ивлеева не дала никаких комментариев по данному поводу.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:07

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