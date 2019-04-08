Настя Ивлеева травмировала руку

В последнее время Настя Ивлеева перестала делать посты в социальных сетях. Подписчики телеведущей стали волноваться за свою любимицу. Но несколько часов назад знаменитость решила успокоить фанатов и сделала новую публикацию в Instagram. Настя Ивлеева показала фото, на котором крупным планом запечатлена ее перебинтованная рука, а также на снимке видны волосы ярко-синего цвета. В комментарии Настя Ивлеева попросила у подписчиков прощение за то, что мало времени уделяет своему влогу. Она пояснила, что была занята на съемках агент - шоу.И хотя телеведущая ничего не написала о своей травме, ее подписчики начали волноваться. Они спросили у знаменитости, что случилось, и где она получила травму. Пока Настя Ивлеева не дала никаких комментариев по данному поводу.