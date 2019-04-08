Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации супруга Анатолия Мукасея
В последнее время супруг актрисы Анатолий Мукасей перестал появляться на публике, после чего в СМИ появились сообщения о его госпитализации. Светлана Дружинина опровергла такие слухи, написав сообщение в Instagram.
Журналисты писали, что режиссер был вынужден сделать операцию из-за острой формы холецистита, а после перевода в реанимацию его состояние плохое. Первое время близкие люди Анатолия Мукасея не обращали внимания на такую информацию, но недавно Светлана Дружина нарушила молчание.
Звезда попросила поклонников не переживать, потому что ее избранник прекрасно себя чувствует. Кроме того, он активно занят работой, а также не был госпитализирован в клинику.
Журналисты писали, что режиссер был вынужден сделать операцию из-за острой формы холецистита, а после перевода в реанимацию его состояние плохое. Первое время близкие люди Анатолия Мукасея не обращали внимания на такую информацию, но недавно Светлана Дружина нарушила молчание.
Звезда попросила поклонников не переживать, потому что ее избранник прекрасно себя чувствует. Кроме того, он активно занят работой, а также не был госпитализирован в клинику.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00