Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации супруга Анатолия Мукасея

Журналисты писали, что режиссер был вынужден сделать операцию из-за острой формы холецистита, а после перевода в реанимацию его состояние плохое. Первое время близкие люди Анатолия Мукасея не обращали внимания на такую информацию, но недавно Светлана Дружина нарушила молчание.Звезда попросила поклонников не переживать, потому что ее избранник прекрасно себя чувствует. Кроме того, он активно занят работой, а также не был госпитализирован в клинику.