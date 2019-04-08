АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.44 USD 65.41
Курс валют на 06.04.2019

Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации супруга Анатолия Мукасея

В последнее время супруг актрисы Анатолий Мукасей перестал появляться на публике, после чего в СМИ появились сообщения о его госпитализации. Светлана Дружинина опровергла такие слухи, написав сообщение в Instagram.
Светлана Дружинина опровергла слухи о госпитализации супруга Анатолия Мукасея

Журналисты писали, что режиссер был вынужден сделать операцию из-за острой формы холецистита, а после перевода в реанимацию его состояние плохое. Первое время близкие люди Анатолия Мукасея не обращали внимания на такую информацию, но недавно Светлана Дружина нарушила молчание.

Звезда попросила поклонников не переживать, потому что ее избранник прекрасно себя чувствует. Кроме того, он активно занят работой, а также не был госпитализирован в клинику.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ляйсан Утяшева сама выбирала имена для
Компания Jeep представила шесть
Татьяна Судец рассказала о своем первом
Ольга Бузова исполнила мечту уфимского
Максим Галкин приучает своего
В работе приложения "Сбербанк Онлайн"
Внебрачный сын Алексея Булдакова Иван
Участник «Модного приговора» посвятил
Специалисты составили рейтинг самых
Елена Степаненко раскрыла секреты
Татьяна Судец озвучила неизвестные
Настя Ивлеева травмировала руку
Светлана Дружинина опровергла слухи о
Певица Ханна рассказала о случаях,
Ученые освободят узников “китовой
Ирина Нельсон рассказала, что для нее
Цекало: «Я люблю свою жену, а то что
Медики озвучили шесть признаков
В России стартуют продажи дизельного
Жители Англии были шокированы увиденной
«Мистер Бин» Роуэн Аткинсон продает
"Любовь не знает сравнительных
Устойчивый к лекарствам смертельный
Стильный Евгений Петросян появился на
Владимир Познер объяснил, что поможет
Умер бывший член Центризбиркома России
В Южной Каролине очевидец зафиксировал
Принц Уильям прошел стажировку в МИ-5 и
Саймон Марданшин и Роман Капаклы
Эмилия Кларк не помнит концовку сериала
Просмотреть все новости