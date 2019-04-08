Певица Ханна рассказала о случаях, которые изменили ее жизнь

Певица Ханна практически ежедневно делает публикации в Instagram. Она рассказывает подписчикам все, что происходит в ее жизни. Недавно исполнительница опубликовала снимок, на котором она запечатлена с короткими волосами темного цвета. В комментарии знаменитость написала, что она часто попадает в случайные ситуации, которые кардинально меняют ее жизнь. Звезда добавила, что один из таких случаев столкнул ее с супругом Павлом Курьяновым.Певица Ханна сообщила, что если человеку предоставляется шанс, им обязательно нужно воспользоваться. Тогда жизнь изменится в лучшую сторону. Также исполнительница написала: "Единственное правило в "счастливых случайностях", вы должны верить в то, что что-то невероятное может случится в вашей жизни". За несколько десятков минут пост певицы Ханны набрал более 32 000 лайков.