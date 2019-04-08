Ирина Нельсон рассказала, что для нее значит красота

Ирина Нельсон часто делает различные публикации в соцсетях. Недавно знаменитость отправилась в Дубай, при этом не забывает про фанатов. Несколько часов назад на странице своего Instagram солистка поп-группы Reflex разместила новое фото. На снимке исполнительница запечатлена в черном купальнике и яркой накидке. В комментарии написано, что фотограф поймал тот момент, который смог увидеть только он.Также Ирина Нельсон добавила, что такие мгновения - это моменты красоты и настроения. Певица призналась, что ценит и любит красоту абсолютно во всем. Она написала: "То какие мы - такими и будет мир вокруг нас". Знаменитость считает, что это один из законов нашей Вселенной, который никто не сможет изменить. Подписчики согласились со словами исполнительницы и высоко оценили ее публикацию.